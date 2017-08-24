Bursa'da Profesyonel Temizliğin Adresi Doğan Temizlik

Hizmet sektörüyle beraber temizlik sektörü de ülkemizde hızla gelişmektedir. Profesyonel temizlik şirketleri, her tür temizlik hizmetini personel, donanım, modern temizlik malzemeleri, makine ve teknolojik sistemlerle sunan kuruluşlardır.

Son yıllarda, kaliteli ve bilinçli temizlik hizmeti almak isteyen bireyler ve iş yerleri bu şirketleri tercih etmektedir. Bursa temizlik şirketleri arasında yer alan Doğan Temizlik, hem kişilere hem kurumlara profesyonel temizlik hizmeti sunma konusunda çok iddialıdır. Verdiği hizmetin kalitesini, müşterilerinin beklentileriyle doğru orantılı olarak sürekli geliştirmekte ve modernleştirmektedir. Kaliteli insan gücüne, en son teknoloji ürünü donanımlara, makinelere yatırım yapmaktan asla kaçınmaz. Kaliteli ve bilinçli temizlik hizmetini her bütçeye uygun fiyat politikalarıyla müşterisine sunmaktadır.

Müşteri Odaklı Hizmet

Kurumsal temizlik şirketleri Bursa gibi büyük şehirlerde daha fazla sorumluluk taşımaktadır. Çünkü insanların seçenekleri çoktur, iyi şirketlerin sayısı fazladır bu da ticari rekabet demektir. İşte bu bağlamda müşteri odaklı hizmet anlayışı devreye girer. Çalıştığı kişi ve kurumları yakından tanıyan, onların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet paketleri sunan, müşterileriyle belli aralıklarla toplantılar yapan temizlik şirketleri öne çıkmaktadır. Hizmet sektöründe hedef; müşteriye kendisini özel hissettirmek ve kaliteli hizmeti uygun şartlarda sunmaktır. Doğan Temizlik bu konuda kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Doğan Temizlik Şirketi Hizmet İlkeleri

Kendi profesyonel iş birikimini, müşterinin beklentileri ve istekleriyle uyumlu tutmak

Teknolojinin en yeni donanımları ve teknik sistemleri ile hizmet sunmak

Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kimyasal temizlik maddeleri kullanmak

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak

Temizlik hizmetinin verildiği mekândaki günlük hareketi engellemeden hizmet vermek

İşini bilen profesyonel bir ekiple, düzenli olarak çalışmak

Bu ilkeler doğrultusunda Bursa temizlik şirketleri arasında önemli bir ayrıcalığa sahip olan Doğan Temizlik, modern, hızlı, gevenli ve aktif bir biçimde hizmet vermek için, kalifiye personeli ile ortak çalışmalar yaparak, müşterilerinin beklentilerini cevaplamaya çalışmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını, arzularını doğru saptamak için onlarla beraber çalışmalar yaparak çözüm üretmek, alternatifler sunmak yolunu benimsemiş bir temizlik şirketidir.