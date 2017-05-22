Bütün boş araziler, tarımsal üretim için seferber edilecek!

Halim Utlu / Gazeteci

Son 15 yılda 103 milyar lira tarıma destek verildiği, 3.2 milyarlık kısmının kırsal kalkınma ile kırsaldaki yatırımlar için olduğu,11 bin proje, 3 milyar 150 bin TL hibe, 1.2 milyar vergileyen desteklerin çiftçilere ulaştırıldığı, toplamda 7 milyarlık yatırım ve toplamda 60 bin istihdam yaratıldığı açıklandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK), kuruluşunun 10. yılında, Antalya Congress Expo Center'da bir toplantı düzenledi.Etkinliğe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı,AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Gökçen Özdoğan Enç, çeşitli kamu kurumlarının genel müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Başkan Antalyalı, 1 milyar avroluk kaynak serbest bırakıldı

Programın 19 Mayıs'ta açılış konuşmasını yapan TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, “11.000 projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 2.3 milyar Avroluk yatırım, Kurumumuz tarafından desteklendi. 50.000 kişiye istihdam sağlandı. 180 milyon Avroluk ihracat gerçekleştirdik. IPARD-II’yle birlikte bir çok yeni desteği getiriyoruz. Yenilebilir enerji sektöründeki yatırımları,makine parklarını destekliyoruz. Yumurta tavukçuluğu yine desteklerimiz arasında. Kaz yetiştiriciliği, manda eti ve sütünü desteklerken, hibe oranlarını %70’e kadar yükselttik. Finansman anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, 1 milyar Avroluk kaynak serbest bırakılmış oldu."dedi.

200 kişi istihdam edilecek

Programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “1 karış dahi toprağın zayi olmadığı projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. 103 milyar lira tarımsal destek vermişiz 15 yılda. Bu artarak devam ediyor. Bakanlığımız bünyesindeki kırsal kalkınma ile kırsaldaki yatırımlar için 3.2 milyar lira destek verdik. 11 bin proje, 3 milyar 150 bin TL hibe, 1.2 milyar vergileyen desteklerimizi, geçtiğimiz dönemlerde çiftçilerimize verdik. Toplamda 7 milyarlık yatırım,60 bin istihdam oldu. TKDK bünyesinde 200 kişinin istihdamını da gerçekleştireceğiz."şeklinde sözlerine devam ederek,üretim seferberliği konusunda şunları söyledi;

Bütün araziler üretim için seferber edilecek

"Tarım kalkınmadan, ülkenin kalkınması mümkün değildir, kırsalda kalkınma olmadan, tarımın kalkınması mümkün değildir. Kent nüfusu artıyor, kırsal boşalıyor. Bu nüfusun azalması insanların doğdukları yerde doymamasını ortaya çıkarıyor. Amacımız insanların doğdukları yerde doymasını sağlamaktır. Bu fonları bu kapsamda kullanıyoruz. Bütün arazileri üretim için seferber edeceğiz.” Bakan Çelik,EXPO’nun bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla açılarak,6 ay hizmet verdiğini, 57 ülkenin katıldığı fuarı her türlü olumsuzluğa rağmen, yerli yabancı 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Doğanın tahribatı, aslında tarımın tahribatıdır

EXPO’nun, Antalya’ya birçok hizmetin gelmesine vesile olduğunu belirten Çelik, yeni sahibiyle birlikte, canlılığı ve aktivitesiyle, güzel bir noktaya taşınmış olacağını söyledi.

EXPO’un amacının doğaya ve tarıma karşı farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Bakan “Su, çevre, tabiat tahrip oluyor. Doğanın tahribatı, aslında tarımın tahribatı, soframıza gelen ürünlerin tahribatı, aslında insanın tahribatıdır. İnsan kendisini tahrip edecek, kendisini olmadık, özellikle sağlık başta olmak üzere sıkıntılara sokacak bir tahribatı, kendi eliyle gerçekleştiriyor. Bu tahribat çalışmaları savaşları, dengesizlikleri, açlığı, sefaleti de beraberinde getiriyor.

2030'da, 700 milyon insan hareket halinde olacak

Bugün dünyada 15 yıl içinde 700 milyon insanın bulundukları ülkeleri,şehirleri terk edeceği, daha rahat yaşayabileceği bir ortama göç etmek için yerlerinden hareket edeceği ifade ediliyor. Yani 2030 yılına geldiğimiz zaman, 700 milyon insan hareket halinde olacak. Bugün 10 milyon Suriyelinin derdine deva olmayan dünyanın, yakın gelecekte kuraklıktan, açlıktan, gıdaya erişememekten, binbir türlü adaletsizlik ve dengesizlikten dolayı yerinden yurdundan olup, refah seviyesi yüksek olan yerlere akın etmesi halinde, Suriye ile baş edemeyenlerin, 700 milyonla nasıl baş edeceğini hepimizin iyi düşünmesi gerekir” dedi.

Medeniyetimiz bu dramı izlemeye müsaade etmez

Türkiye’nin tarımsal üretimde iyi bir noktada olduğunu anlatan Bakan Faruk Çelik, “Sebze, meyve hepsi yüzde 100’ün üzerindeyiz. Kendi kendine yetebilirliğimiz var. Tarım ürünleri açısından zengin bir çeşitlilik var. Çiftçi kardeşlerim, üreticiler, tarım sektörü temsilcileri bunun yanında sorunlarımız da var. Sorunlarımız 40 milyon turistten bahsediyoruz. 80 milyon vatandaşımızın sofrasına aşı koyacağız ama, 40 milyon da turist var. Sığınmacılar var. Onların ekmeğini de biz veriyoruz. Afrika'da açlık var. Somali’de 5 milyon kişi ekmeğe ulaşamıyor. Orada insanlar açken, dünyada 1.3 milyar ton gıda israf edilirken, bizim medeniyetimiz bu dramı izlemeye müsaade etmez.” diye konuştu.

Kuzeydeki ilçelerimizde köyler bomboş

Tarımsal faaliyetler ve kırsaldaki tarımsal kalkınmanın önemli olduğunu ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu da,“TKDK başladığı zaman, belki çiftçilerimiz proje yazmayı bilmiyordu. Şimdi proje yazma tecrübeniz oluştu. Antalya’da da kırsalda sorunlarımız var. Kuzeydeki ilçelerimizde köyler bomboş. Köye dönük, gençlere yönelik projeleri önemsiyoruz. İnsansız kalmış köylerimizi, tarım arazilerimizi bu projelerle yeniden canlandıracaktır” dedi.

Türkiye kalkınma yolunda yeni bir hikaye yazıyor

Antalya’da kırsal kalkınmanın öneminin gittikçe arttığını,eskiden kırsal kalkınmanın sadece yol ve su götürmekten ibaret olduğunu hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şöyle konuştu; “Antalya sebze ve meyve üretimi yapmasına rağmen, son yıllarda tarım desteklerinden, 15 sene öncesine kadar fazla faydalanamıyordu.

Antalya olarak, ürün kalitesinin artması ve ihracatın artmasını önemsiyoruz. Hindistan gibi ülkelere dahi, önemli ihracatlar yapıldığını görüyoruz. Türkiye kalkınma yolunda yeni bir hikaye yazıyor.

Genç çiftçilere ve katılımcılara plaket takdimi

Tarımda değişim yavaş yavaş gelmektedir. Türkiye ve Antalya en zor günleri geride bırakmıştır. Antalya olarak TKDK’nın proje desteklerinden istifade edeceğiz.”

Genç çiftçilere ve katılımcılara, Bakan Çelik tarafından plaket takdiminden sonra, sanatçı Hüseyin Turan'ın konseri, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Program,Expo alanında su ve havai fişek gösterileri ile sona erdi.