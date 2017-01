BÜTÜN İNSANLARLA FITRAT KARDEŞLERİYİZ ?

Ali Rıza Demircan / İlahiyatçı Yazar

Samimiyetimiz olsa da Kur’ân ve Sünnet kültürümüz yok. Bu sebeple haddimizi de aşıyoruz. Bir hafta kadar önce Metin Feyzioğlu’nun “Sana Ne Kardeşim?”” başlıklı yazısına, “Kardeşim ‘“ hitabı ile başlayan bir cevap vermiştim. Niçin kardeşim dediğimi de açıklamıştım. “Vay efendim, bir ateist olan Metin Feyzioğlu nasıl kardeşim olurmuş?” şeklinde cahilce itirazlar yapıldı.

İki gün önceki yazımda İŞİD’in Amerikanın piyonu olduğunu açıkladım. Yaptığı zulümlere dikkat çektim. Ülkemizde samimi ama bilinçsiz Müslümanlar var. Bunlar, Anayasasında kendisini İslâm’a kapalı laik, demokratik hukuk devleti olarak tanımlayan T. C. devleti aleyhine şartlandırıldıkları için gerçek yüzünü göremedikleri İŞİD’e sempati ile bakıyorlar. Bu sempatizan grup eline silah ve bomba alarak karşımıza dikilmiş insanlar değildir. Bunların, bizim gibi İslâm’ı bir hayatı düzeni olarak kavramış olan insanlarca uyarılması ve yönlendirilmesi lazımdır. Kaldı ki bunlar iman kardeşlerimizdir. İman kardeşlerimiz olmanın yanı sıra insan olarak yaratılmış olmanın sağladığı Fıtrat kardeşlerimizdir. Bu vesile İman ve fıtrat kardeşliğine değinmek istiyorum.

Müslümanlar İman Kardeşlerimizdir

Hataları olsa da İslâmî iman ve yaşam çizgisinde olan her insan iman kardeşimizdir. Hucurat sûresinin ıo. ayeti bu kardeşliği kurar.

Bütün İnsanlar da Fıtrat Kardeşlerimizdir

Hak veya Batıl hangi inanca sahip olurlarsa olsunlar tüm insanlar bizim fıtrat kardeşlerimizdir. Yani insan olarak yaratılmış olmamızın gerektirdiği fıtrat kardeşlerimizdir. Bu konuda gerekli açıklamaların insanlarımıza yapıl(a)madığı kanaatindeyim.

Hucurat sûresinin 13. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:

“ Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Birbirilerinizle tanışıp kaynaşmanız için sizleri halklara ve kabilelere ayırdık. Sizin Rabbinizin katında en değerli olanınız, onun buyurduğu gibi inanan ve yaşamaya çalışanlarınızdır. Allah gerçekten her şeyi bilen ve her şeyden haberi olandır.”

Bu âyet bütün insanların aynı asıldan yaratıldığını ve yaradılıştan aynı insanlık değerlerini taşıdığını beyan etmektedir.

Ancak biz inancı ne olursa olsun bütün insanların bizim fıtrat kardeşlerimiz olduğunun daha açık delillerini Kur’ân’da buluyoruz.

Hûd sûresinin 50, 61 ve 84. âyetlerinde şöyle buyrulur:

"Biz Ad kavmine onların kardeşi olan Âd'ı gönderdik.

Biz Semud kavmine onların kardeşi olan Salih'i gönderdik.

Biz Medyen'e Medyenlilerin kardeşi olan Şuayb'ı gönderdik. "

Âd da, Semud da, Medyen de azaba uğratılmış olan kavimlerdir/topluluklardır. (Hâkka5,6;Araf 91) İlahi azaba uğratılarak cezalandırılmış olan bu insanları Rabbimiz bizlere aktarırken onları, kendilerine gönderilen Peygamberlerinin kardeşleri olarak niteliyor. Peygamberlerle, kendilerine peygamber gönderilen topluluklar arasındaki kardeşlik insan olarak yaratılmış olmanın gerektirdiği fıtrat kardeşliğidir.

Değil Müslüman kardeşlerimize, bizlere zulmetmedikleri sürece fıtrat kardeşlerimiz olan insanlara da adaletli, merhametli ve iyililik yapar olmakla yükümlüyüz. (Mumtehine 8,9)