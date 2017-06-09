“Büyük Ankara Festivali” bu yılda düzenlenecek

-“DÜNYA ÇOCUK OYUNLARI”, DÜNYA BARIŞINA, SEVGİ VEKARDEŞLİĞİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLABU YIL DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK-“BÜYÜK ANKARA FESTİVALİ” BAŞKENT’TE TATİL AYRICALIĞININADRESİ OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi , Ankara’yı şenlendirecek iki festivale onay verdi. 2011 yılında düzenlenen ve uluslar arası alanda ilgi gören “Dünya Çocuk Oyunları” ve her yaştan Ankaralının sıcak yaz gecelerini şenlendiren “Büyük Ankara Festivali”nin bu yıl da düzenlenmesi konusunda Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine tam yetki verdi.

-BAŞKENT’İN TİCARİ HAYATININ CANLANDIRILMASI…

Başkanlık yazısına göre; Başkent Ankara’yı şenlendirecek ilk organizasyon Büyük Ankara Festivali olacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilen ve “oybirliği” ile kabul edilen Başkanlık Yazısı’nda; Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda 2008 yılından bu tarafa gerçekleştirilen Büyük Ankara Festivali’nin; Başkent’in ticari hayatının canlandırılmasında, kültür, sanat, ticaret ve folklorik yapısının en iyi şekilde sergilenmesinde ve Ankara ile sınırları içerisindeki tüm ilçelerde yaşayan vatandaşların yöresel kültürlerinin tanıtımının sağlanmasında çok büyük katkıları olduğu hatırlatıldı.

-KONSER, EĞLENCE, KÜLTÜR; HEPSİ FESTİVALDE…

Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Ticaret Odası, sivil toplum örgütleri, ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde Büyük Ankara Panayırı’nın (Ankara Festivali) gerçekleştirildiği kaydedilen Başkanlık Yazısı’nda; festivalin başarılı geçmesi için belediye birimlerince festivalin tanıtım çalışmalarına başlanılması, ilçe belediyelerine bu festivale katılmaları için davetlerde bulunulması başta olmak üzere, festivale ilişkin yapılması planlanan hazırlıklar şöyle sıralandı:

“-Gerektiğinde talep eden sivil toplum örgütlerine, esnafa, Ankara Ticaret Odası ile Esnaf Odalarına kayıtlı üyelere ücretsiz yer tahsis edilmesi,

-Kentin değişik yerlerinden festival alanına ücretsiz taşıma yapılması,

-Belediye birimlerince Ankara’yı tanıtan tişörtlerin, patlamış mısır, pamuk şekeri, içecek ve yiyeceklerin, gençleri ve çocuklara top, oyuncak bebek, vb. malzemelerin ücretsiz olarak dağıtılması,

-Her akşam değişik sanatçılar tarafından konser verilmesi,

-Festival duyurusu için yazılı, sesli, görsel, elektronik medyaya ilanlar verilmesi,

-Bilboard ve raket pano alanlarına duyuru yapılması,

-Büyükşehir birimlerinin ve şirketlerinin de yer alması.”

-ÇOCUK OYUNLARI İLE “DÜNYA BARIŞINA KATKI”

Meclis’te “oybirliği” ile kabul edilen bir diğer Başkanlık Yazısı ile de 2011 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklar Geleceğimizdir” ve “Çocuk Şehri Ankara” temalarını içeren “Dünya Çocuk Oyunları”nın dünya barışına, sevgi ve kardeşliğe vesile olması amacıyla 2017 yılında da düzenlenmesi talep edildi.

Başkanlık Yazısı ile, “Çocuk Olimpiyatları”nın öncüsü olacak organizasyon için gerek TRT gerekse diğer ulusal ve uluslar arası görsel yazılı basınla işbirliği yapılarak dünya çapında duyurulmasını sağlamak, uluslararası platformlarda tanıtmak ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler hazırlanması ile projelere Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin dahil edilmesi, organizasyonlar konusunda yapılacak her türlü harcama için de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na yetki verilmesi kararlaştırıldı. Başkanlık yazısı, üyelerin oylarıyla kabul edildi.

-SEL MAĞDURLARINA SOSYAL YARDIM…

Büyükşehir Belediye Meclisi, Polatlı Mehmet Akif ve Çamlıca mahallelerinde 15 ev ve bahçenin zarar gördüğü sel baskınlarından zarar gören vatandaşlara belediye imkanları ölçüsünde yardım yapılması da kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis üyelerinin önergeleri doğrultusunda Yenimahalle ilçesinin çeşitli mahallelerinde de sağanak yağış nedeniyle zarar gören evlere de Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yardım yapılmasını kabul ederken, yardımların itfaiye raporları doğrultusunda yapılmasını kayıt altına aldı.

-TKİ GENEL MÜDÜRÜ OLAN BAYRAK’IN İSTİFASI…

Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ömer Bayrak, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü görevine getirilmesi nedeniyle Meclis Üyeliği görevinden istifa etti.

Meclis üyelerine bir teşekkür konuşması yapan Nallıhan Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Bayrak, 15 gün önce TKİ Genel Müdürlüğü görevinin kamu görevi olması nedeniyle siyasi görevlerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

Bayrak’ın yerine Ahmet Tunar’ın getirilmesi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi.