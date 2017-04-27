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“Büyük edebiyatçı Sabahattin Ali" Karanfil Sokak'ta

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“Büyük edebiyatçı Sabahattin Ali" Karanfil Sokak'ta
Sosyal medyada başlatılan “Sabahattin Ali Burada Yaşadı” kampanyasına tam destek veren Çankaya Belediyesi, Karanfil Sokak’taki..

Sosyal medyada başlatılan “Sabahattin Ali Burada Yaşadı” kampanyasına tam destek veren Çankaya Belediyesi, Karanfil Sokak’taki apartmana “Büyük edebiyatçı Sabahattin Ali 11 yıl, ailesiyle birlikte daha önce burada bulunan Adalar Apartmanı’nda yaşadı” yazılı plakayı astı.

 

Ankaralıların sosyal medyada başlattığı  “Sabahattin Ali Burada Yaşadı” imza kampanyası amacına ulaştı. Kampanyaya tam destek veren Çankaya Belediyesi, Karanfil Sokak’taki apartmana “Büyük edebiyatçı Sabahattin Ali 11 yıl, ailesiyle birlikte daha önce burada bulunan Adalar Apartmanı’nda yaşadı” yazılı plakayı astı.

Usta edebiyatçı Sabahattin Ali’nin adını, ayrı kaldıkları dönemlerde eşi Aliye ve Kızı Filiz’e gönderdiği mektuplarında yer alan Karanfil Sokak Adalar Apartmanı’nda (Şimdi Deniz Apartmanı) görmek, sokaktan geçenleri de mutlu etti.

 

“BELEDİYE YÖNETİMİ GÜÇ VERDİ”

Apartmanda Dost Kitabevi’nin de girişinin bulunduğu duvara asılan plaka törenine Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ve kampanyayı başlatan Özge Çingay Kabadayı’nın yanı sıra edebiyatseverler de katıldı.

Çankaya Belediyesinin duyarlılığının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kabadayı, “Çağdaş, aydınlık bir belediye yönetiminin varlığı güç veriyor. Kampanyamızı önemseyen belediye, bana ve tüm imzacılara kendimizi değerli hissettirdi” dedi.

Plakayı, güzel olan her şeyi unutturmaya çalışanlara karşı dikilen bir anıt gibi algıladığını ifade eden Kabadayı, “Karanlık bir tünelde el feneri bulmuş gibi hissediyorum. Çünkü bize ait olan her şeyi yok etmeye ve ezmeye çalışıyorlar. Ancak asla 1984 romanındaki gibi tüm geçmişimizi silemezler, iyi ve güzel olanı bize unutturamazlar” diye konuştu.

 

“11 YIL ORADA YAŞADI”

Özge Çingay Kabadayı, Filiz Ali’nin, babasının mektuplarından yola çıkarak yazdığı “Filiz Hiç Üzülmesin” kitabındaki adresin Karanfil Sokak Adalar Apartmanı No:11 olduğunu fark etmesinin ardından imza kampanyası başlatmıştı. Kabadayı, 1961 yılında apartmanın yıkılıp yeniden yapıldığını, bu sırada adının da değiştiğini öğrenmiş, “Bina yenilenmiş olsa da Sabahattin Ali 11 yıl orada yaşadı, Karanfil Sokak’taki komşularının bahçesinden asma yaprakları topladı, önemli olan bu” demişti. 

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