Taşdelen: “Aynı gökyüzü altında birlikte yaşamanın bir direniş olduğunu bilerek, Nazım’ın şiirinden, Sebahattin Ali’nin öyküsünden, Uğur Mumcu’nun kitaplarından ilham alarak yaşamaya, halk için ve bağımsızlık için yaşamaya devam edeceğiz”

Büyük gazeteci-yazar Uğur Mumcu hain saldırıyla katledilişinin 25. yılında Çankaya Belediyesi tarafından adının verildiği park ve heykelle anıtlaştı.



Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu adını Çankaya’da ölümsüzleştirdi. Ölümünün 25. yıldönümü olan 24 Ocak’ta Çankaya’nın en büyük parklarından Çankaya Park’ın adını “Uğur Mumcu Parkı” olarak değiştiren Çankaya Belediyesi, parkın girişine yaptığı heykelle de Uğur Mumcu’yu anıtlaştırdı.

Uğur Mumcu Parkı ’nın ve heykelinin açılışına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru ile çok sayıda vatandaş katıldı.



TAŞDELEN: “UĞUR MUMCU KALEMİNİ HALKI İÇİN KULLANMAKTAN ÇEKİNMEDİ”

Uğur Mumcu ’yla birlikte İsmail Cem’i, Gaffar Okan’ı ve Zeytindalı harekatında şehit olan askerleri saygıyla anarak konuşmasına başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu ülkede Atatürkçü, anti-emperyalist olmanın, her koşulda Atatürk devrimlerini ve tam bağımsız Türkiye’yi savunmanın zor olduğunu söyledi. Taşdelen, “Yolsuzluğa karşı hakkı, sömürüye karşı halkı savunmak zordur. İşte Uğur Mumcu bütün bu zorlukların üstesinden gelen bir büyük yiğit, bir büyük demokrat, bir büyük Atatürkçüydü. Bozuk düzenin her bir parçasıyla ayrı ayrı mücadele etti. Yolsuzlukla, hırsızlıkla, mafyayla, terörle, hainlikle ve kirlenmiş siyasetle tek başına mücadele etti. Ama hiçbir zaman yılmadı ve kalemini halkı için kullanmaktan çekinmedi. Çünkü Uğur Mumcu halkı ve ülkesi için mücadele etmiş bir gazetecilik ve aydın damarının en büyük kahramanlarındandı. Nasıl bir geleneğin temsilcisi olduğunu ve nasıl bir bedel ödeyeceğini biliyordu. O yüzden dedi ki; ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti-emperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım, ben insan hakları savunucusuyum, ben yobazların, hırsızların, vurguncuların düşmanıyım demişti” diye konuştu.



ÇOK BÜYÜK BİR CUMHURİYET AYDINIYDI

Uğur Mumcu 'nun; ideoloji, felsefe ve hayata bakışının oluşmasına katkı sağlayan çok büyük bir cumhuriyet aydını olduğunu ifade eden Taşdelen, şöyle konuştu: “O yüzden aradan 25 yıl geçmiş olmasına rağmen Türk halkı hiçbir zaman Uğur Mumcu’yu unutmadı ve unutmayacak. İşte bizde Çankaya Belediyesi olarak Uğur Mumcu’yu unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek amacıyla Çankaya Parkı olarak bildiğimiz parkımızın adını Uğur Mumcu Parkı yapıyor ve beraberinde çok güzel bir Uğur Mumcu anıtını açıyoruz. Aynı gökyüzü altında birlikte yaşamanın bir direniş olduğunu bilerek Nazım’ın şiirinden, Sebahattin Ali’nin öyküsünden, Uğur Mumcu’nun kitaplarından ilham alarak yaşamaya, halk için ve bağımsızlık için yaşamaya devam edeceğiz.”



TEKİN BİNGÖL: “UĞUR MUMCU ONURLU GAZETECİLİĞİN SİMGESİ”

Gençliğinde güne Uğur Mumcu’nun yazılarını okuyarak başladığını anlatan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise “Benim devrimci düşüncelerimin filizlendiği dönemlerde Uğur Mumcu'nun çok büyük katkısı olmuştur. Onurlu bir yaşam sürmenin, haksızlığa karşı direnmenin, dik durmanın ne olduğunu ben Uğur Mumcular sayesinde öğrendim. Uğur Mumcu onurlu gazeteciliğin sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli simgelerinden birisidir” ifadelerinde bulunarak “Ölümsüz isimleri daha da ölümsüzleştiren bu eserleri hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı’na teşekkür ederim” dedi.



ÖZGE MUMCU’DAN TAŞDELEN’E TEŞEKKÜR

Çankaya’nın en büyük ve en güzel parklarından birine Uğur Mumcu ismini verdiği ve böyle bir anıtı diktiği için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür eden Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu da daha özgür, daha insan haklarına saygılı ve daha laik günlerde beraber olma temennisinde bulunarak babası Uğur Mumcu’nun “Kır çiçekleri” adlı yazısını okudu.

Konuşmaların ardından Alper Taşdelen Güldal Mumcu’ya Uğur Mumcu anıtının model heykelini armağan etti. Daha sonra alkışlar arasında parkın ve heykeltıraş Aslan Başpınar tarafından yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.



ANIT ÜÇ BUÇUK METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 60 bin metrekare büyüklüğündeki Uğur Mumcu Parkı, 3 bin 500 metrekare sera alanı, bin 500 metrekare büyüklüğündeki biyolojik göleti, 2 bin 500 metrekarelik Pony Parkı, kafeteryaları ve yeşil dokusuyla dikkat çekiyor.

Parka gelen vatandaşları girişte karşılayacak olan Uğur Mumcu anıtı ise üç aylık bir çalışmanın sonunda tamamlandı. 3 metre 40 santim yüksekliğindeki anıt heykel 200 kilo ağırlığında. Ön tarafında bulunan “Uğurlar Olsun” yazısıyla dikkat çeken anıtta, Uğur Mumcu sağ ve sol yanında bulunan ve ellerinden tuttuğu bir kız ve bir erkek çocuk ile betimlendi.