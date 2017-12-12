Büyük Kayaş Aile Merkezi açılışa hazır

Mamak’ı değiştiren ve dev yatırımlara imza atan Mamak Belediyesi, Büyük Kayaş Aile Merkezi inşasını tamamladı.

Ankara evlerinin özelliklerini taşıyacak olan Büyük Kayaş Aile Merkezi , her katında farklı etkinliklerle Mamaklıları ağırlayacak. Büyük Kayaş Mahallesi’nde yapım biten merkez 1130 m² inşaat alanı ile mahalle sakinlerinin uğrak noktası haline gelecek.

Birçok alanda faydalanabiliyor

Mamak’ta binlerce kadının aile merkezinden faydalandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,”Talebin her geçen gün arttığı aile merkezlerinin sayısını bizlerde artırıyoruz. Mamaklı kadınlarımız aile merkezlerimizde eğitimden kültüre, sanattan spora birçok alanda faydalanıyor” dedi. İnşa edilen tesisin bodrum katında fitness salonu, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, zemin katında derslikler ve 1. katında derslikler ve yemek salonu bulunuyor. İkinci katında toplantı salonu ve dersliklerin bulunacağı tesisin teras katında ise mescit olacak.