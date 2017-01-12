BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ UTANMIYOR MUSUNUZ?

Ali Rıza Demircan / İlahiyatçı Yazar

Kabul ederim. Son yıllarda parasal imkânlarımız arttı. Tahayyül bile edemeyeceğimiz makamlara geldik. Ama İslâmî bilgi, bilinç ve ahlâkımız gelişmedi. Bu durum tam bir çarpıklık olarak hayatımıza ve ilişkilerimize yansıdı ve yansımaya da devam ediyor. Gerçekten tarafsız olan düşünürlerin eleştirilerini hak ediyoruz

Bu ülkede kendilerini laik, sosyal demokrat ve Atatürkçü olarak tanıtan kesimde de üzülerek ifade edeyim bilgi ve bilinç düzeyi son derece yetersiz. Savunulan ilkelere etik bir bağlılık yok. Siyasi, ekonomik ve kültürel emperyalizme karşı ilkeli bir duruş da yok.