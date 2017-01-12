BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ UTANMIYOR MUSUNUZ?

Kabul ederim. Son yıllarda parasal imkânlarımız arttı. Tahayyül bile edemeyeceğimiz makamlara geldik. Ama İslâmî bilgi, bilinç ve ahlâkımız gelişmedi. Bu durum tam bir çarpıklık olarak hayatımıza ve ilişkilerimize yansıdı ve yansımaya da devam ediyor. Gerçekten tarafsız olan düşünürlerin eleştirilerini hak ediyoruz
Bu ülkede kendilerini laik, sosyal demokrat ve Atatürkçü olarak tanıtan kesimde de üzülerek ifade edeyim bilgi ve bilinç düzeyi son derece yetersiz. Savunulan ilkelere etik bir bağlılık yok. Siyasi, ekonomik ve kültürel emperyalizme karşı ilkeli bir duruş da yok.
Ülkemizin en büyük camilerinden biri olan Süleymaniye Camii’nde 13 yıl Cuma ve bayram hutbeleri irad etmiş ve yedi defa Ağır Ceza ve Devlet Güvenlik Makemeleri’nde yargılanmış olup 50 yıldır yazıp çizen tecrübeli bir insan sıfatıyla söylüyorum baskıcı, ötekileştirici ve dışlayıcı tavırlar bu kesimde çok daha belirgindir.
Allah’ın yarattığı insan doğası muhteşemdir. Bu ihtişam sebebiyle İslâm ahlâkı ile seküler etiğin örtüşebileceği pek çok alan vardır. İslâmî değerleri geçtik ama özgürlükçü ve saygılı demokratik eğilim ve uygulama örtüşme noktalarından biri olabilir ve olmalıdır.
İktidar, muhalefet ve sivil aydınlar olarak elbette hatalarımız olmuştur. Bu hatalarımız ve dış entrikalar sebebiyle Ülkemizin çok ama çok ciddi badirelerden geçtiği/geçirildiği, birlikteliğe muhtaç olduğumuz bir dönemde olduğumuz da bir gerçektir.
Hal böyle iken sizler parlamento üyeleri olarak verdiğiniz kavga görüntülerinden ötürü utanmıyor musunuz? Sokak kabadayıları gibi yumruklaşmalar da ne oluyor? Medeni insanlar gibi görüşlerinizi ve tekliflerinizi sunup oylarınızı kullanamıyor musunuz? Ayıptır ve günahtır.
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