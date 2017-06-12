BÜYÜK OYUNCU, BÜYÜK SİYASETÇİ; ARDA TURAN

Ergün Aydoğan

Adam ben büyük oyuncuyum, dünya starı, Barcelona yıldızıyım… Arkamda geniş halk kitleleri, köşe yazarları, TV yorumcuları, siyaset camiası hatta; cumhurbaşkanı Erdoğan var. Fatih Terim’e kafa tutar onun kariyerini sarsarım…

İstediğim hareketi yapma hakkına sahibim. Müsaade edilseydi tüm dünyanın duyacağı şekilde uçak kokpitinden anonsla; TFF başkanına, Milli takım Direktörüne, hakkımda yazı yazan gazetecilere en galiz küfürleri edecektim. Pilotlar kokpitten anonsa izin vermezlerse; uçakta olan gazetecilere kim olursa olsun sözlü ve fiili saldırıyı yaparım.

Yaptığım saldırıdan pişman mıyım, değilim… Diğer gazetecilere de yapabilirim.

Prim tartışma olayı üzerinden bir yıl da geçse unutmam; hesabını sorarım diyen bir adam!

Adam oyuncu, adam siyasetçi! Referandumda ‘evet’ ten yana pozisyon alarak arkasına geniş bir kitleyi aldı. Saldırı eyleminden sonra özel uçakla ‘Umre’ye gitti, gönülleri fethetti!

Milli görev kavramı bana bağlıdır; istediğim an bırakırım diyor ve bırakıyor.

Son on gündür değil, bir yıldır Arda Turan Türkiye gündeminde. Yaptığı işten çok; magazinle, siyasi pozisyonuyla ve gazeteci Bilal Meşe’ye sözlü, fiili saldırısıyla…

Türkiye enteresan bir ülke oldu. Kendisine küfür eden, milli takıma zarar veren davranışları, hakaret, küfür yapanı federasyon başkanı; büyük yetenek, büyük oyuncu, sahip çıkmak lazım diyerek affediyor. Yani, yetenekli, büyük, güçlü olunca her hareketi yapma hakkınız doğuyor!

Adam canı istiyor oynuyor, canı istiyor milli takıma geliyor, canı isteyince de bırakıyor.

Kızdığı kişilerin cezasını kendi belirliyor, kesiyor ve pişman da olmuyor.

Destekçisi Rıdvan Dilmen beni ve Arda’yı biz; referandumda ‘evet’ dediğimiz için bitirdiler. Bitirdiler de ne yaptılar? İşini mi kaybettin? Cezaevine mi girdin, ne oldu? Sırtını siyasi güç odaklarına dayadın, tuzun kuru.

Bu ülkede düşüncesi, fikri ve siyasi duruşu nedeniyle ne acılar çekiliyor. Bitirilmekten kastınız federasyon başkanlığında yol verilmemesi ise, biraz daha yolunuz var…

Kendisine küfür edilen TFF Başkanı Yıldırım Demirören de aynı teraneyi yani, Arda Turan 16 Nisan referandumunda ‘evet’ dediği için bir kesimin linç saldırısına uğruyor.

Ne yani sayın başkan; bir yıldır prim tartışmasını gündeme getirenler, milli takıma zarar verenler, milli takımı değersizleştirenler 16 Nisan’da ‘evet’ demeyenler mi?

Büyük oyuncu, büyük yetenek olarak hatalarını görmediğiniz, affettiğiniz Arda Turan’a git uçakta Bilal Meşe’ye küfür et, ümüğünü sık, olmadı uçaktan at diyenler; 16 Nisan’da ‘evet’ demeyenler mi, Sayın Demirören?

Anladık siyasi güç odaklarına siyasi mesaj vermek istiyorsunuz. TFF koltuğunda oturmaya devam etmek istiyorsunuz, tamam iyi de; bu kadarı fazla. Arda da benim gibi ‘evet’ dediği için eleştiriliyor, linç ediliyor demek, toplumun zekasıyla alay etmektir. Bu kadarı da fazla!

Yine iktidar medyasında yazılar yazılıyor. Neymiş, CHP zihniyeti Türkiye’yi ayrıştırıyormuş! Siyasette, sanatta, sporda ve politikada kutuplaştırıyor muş! Milli iradenin yanında duranlar hedef alınıyor, ötekileştiriliyor muş!

Kendilerinden olmayanlar söz konusu olduğunda en temel insan hakkı olan fikir ve ifade özgürlüğü bile yok sayılıyor, ilk fırsatta linç kampanyası başlatılıyor muş!

16 Nisan referandumunda ‘evet’ diyeceğini açıkladığı günden beri Arda Turan hedefteymiş!

İlk hatasında linç edilmek üzere mimlenmiş!

Hadi canım sizde! Milli takımda prim tartışmasını ‘hayır’ cılar mı çıkarttı? Arda Turan’ı Bilal Meşe’nin üzerine ‘hayır’cılar mı saldırttı?

Ne zamandan beri; küfür, hakaret, fiili saldırı fikir özgürlüğü oldu. Ne zamandan beri kişilerin kendilerine yapıldığını iddia ettikleri haksızlıkların cezasını kesme, had bildirme ve fiili saldırı eylemi hak oldu.

Ne referandumu, ne CHP’si, ne hayır’ı, ne evet’i. Adam ego patlaması yaşıyor; milli takımda ekipçilik yaparım, oynamam takıma maç kaybettiririm, hocayı zora sokarım. Milli takıma gelmek için şart koşarım, istediğim zaman gelmiyorum derim, arkamda güç merkezleri var, federasyon da bana bir şey yapamaz havalarında. Adam ben; haylaz, tembel topçuyum, antrenmanlara da geç gelirim, beni bu halimle kabul edeceksiniz diyor.

Adam futbol kamuoyunu ben belirlerim diyor siz, hala referandum, siyaset, CHP zihniyeti diyorsunuz. Hata yapan, yanlış yapan karşılığını görsün diyemiyorsunuz.

Spor, ahlak, gençlik, gelecek mi? Geçin onları; güçlü iseniz, şöhretli iseniz, arkanızda önemli güç merkezleri varsa, istediğinizi, istediğinize yapabilirsiniz. Öyle mi…?

Adam; ben milli takıma bu halimle zarar veriyorum ve bırakıyorum, beni bırakın artık derken, birileri hala Arda derdine düşmüş. Bırakın kardeşim, bırakın…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr