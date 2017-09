Büyükelçi M. Syrus Sajjad Qazi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubunu sundu; Türk Cumhurbaşkanı Pakistan-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için kararlılıklarını yeniden teyit etti

Abdul Akbar

Pakistan'ın Türkiye'ye yeni tayin edilen Büyükelçisi Ekselansları Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen bir törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain ve Başbakan Shahid Khaqan Abbasi'nin özel selamlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Kendisi Pakistan halkının ve liderlerinin kardeş Türk milletine derin sevgisi ve saygısı olduğunu iletti ve Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi olmanın kendisi için bir onur olduğunu ekledi.

Güven mektubunu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçi Syrus Sajjd Qazi'yi sıcak bir şekilde karşıladı ve Pakistan Büyükelçisi olarak görevlerini yerine getirirken en iyi dileklerini ve desteklerini iletti. Cumhurbaşkanı Büyükelçiden kendisinin sıcak selamlarını ve iyi dileklerini Pakistan halkına ve liderlerine iletmesini istedi. Cumhurbaşkanı Mamnoon ile Astana'da 9 Eylül 2017'deki OIC Bilim ve Teknoloji Zirvesinin yan oturumlarında yaptığı son görüşmeyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Türkiye'nin iyi ve zor zamanlarda her zaman birbirlerinin yanında duran kardeş ülkeler olduğunu yeniden teyit etti.

Büyükelçi Syrus Qazi Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihte derin kökleri olduğunu ve bu ilişkinin ekonomik, savunma, kültürel ve insanlar arası düzeylerde devamlı büyüdüğünü belirtti. Kendisi Türkiye ile yakın kardeşlik bağlarını stratejik bir ortaklığa dönüştürmek amacıyla yakından çalışmak için kararlılığını yeniden ifade etti.

Kariyerli bir diplomat olan Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan Dışişleri Hizmetlerine 1990'da katıldı. Ankara'daki görevini kabul etmeden önce, Pakistan'ın Macaristan Büyükelçisi ve eş zamanlı olarak Karadağ Büyükelçisi olarak hizmet veriyordu. Daha öncesinde, Başbakanın ofisinde Birleşik Sekreter olarak görev yaptı. Kendisinin diplomatik hizmetlerde geniş bir deneyimi vardır, Cenevre, Yeni Delhi ve Washington dahil yurtdışındaki çeşitli Pakistan misyonlarında olduğu kadar Ana Merkezde de çeşitli kapasitelerde hizmetlerde bulunmuştur. Kendisi 11 Eylül 1964'te Rawalpindi'de doğmuştur. Lahor'daki Allama Iqbal Medical College'dan MBBS derecesine sahiptir ve İngilizceyi, Urducayı ve Pencabi dilini çok iyi bilmektedir. Büyükelçi M. Syrus Sajjad Qazi evlidir ve üç çocuğu vardır.

Ambassador M. Syrus Sajjad Qazi presents Credentials to President Erdoğan; Turkish President reiterates resolve to further strengthen Pakistan-Turkey relations

The newly-appointed Ambassador of Pakistan to Turkey, H.E. Mr. Muhammad Syrus Sajjad Qazi, presented his letter of credence to the President of the Republic of Turkey, H.E. Mr. Recep Tayyip Erdoğan, at a ceremony held at the Presidential Palace in Ankara today.

Ambassador Muhammad Syrus Sajjad Qazi conveyed special greetings of President Mamnoon Hussain and Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi to President Recep Tayyip Erdoğan. He noted that the people and leadership of Pakistan had deep love and regard for the brotherly Turkish nation and added that it was an honour to be Pakistan’s Ambassador to Turkey.

Accepting the credentials, President Erdogan warmly welcomed Ambassador Syrus Sajjd Qazi and extended best wishes and support in the discharge of his duties as the Ambassador of Pakistan. The President asked the Ambassador to convey his warm greetings and good wishes to the people and leadership of Pakistan. Recalling his recent meeting with President Mamnoon Hussain at Astana on the side-lines of OIC Summit on Science & Technology on 9 September 2017, President Erdogan reiterated the resolve to further promote Pakistan-Turkey fraternal ties.

Ambassador Syrus Qazi stated the relations between Pakistan and Turkey were rooted deep in history and the relationship is continuously growing in the economic, defence, culture and at the people-to-people level. He reaffirmed his resolve to work closely with Turkey to transform the close fraternal ties into a strategic partnership.

A career diplomat, Ambassador Muhammad Syrus Sajjad Qazi, joined the Foreign Service of Pakistan in 1990. Before assuming his duties at Ankara, he was serving as Pakistan’s Ambassador to Hungary and was also concurrently accredited to Montenegro. Earlier, he served as Joint Secretary in the Prime Minister’s Office. He has wide experience in the diplomatic service having served in various Pakistan missions abroad including Geneva, New Delhi and Washington as well as at Headquarters in various capacities. Ambassador M. Syrus Sajjad Qazi is married with three children.