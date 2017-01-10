BÜYÜKELÇİ SEDEF YAVUZALP “Tarihte Mozaik Yolcuğu” RESİM SERGİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Kampala Büyükelçisi H.E. Sedef Yavuzalp’in kişisel sergisi “Tarihte Mozaik Yolcuğu”, Dışişleri Bakanlığı Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi’nde sergileniyor.

Sergi 27 Ocak’a kadar tüm sanatseverlerin ziyaretlerine açık olacak.

Resimlerinde dünya medeniyetlerine ait olan ve müzelerimizde yer alan bazı antik mozaik eserleri yorumlayan Sanatçı - Büyükelçi Yavuzalp’in Dışişleri Bakanlığı Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi’ndeki sergisinin açılış konuşmasını Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın yaptı. Açılışta, Müsteşar Yardımcısı Kaan Esener, Müsteşar Yardımcısı Cihad Erginay ve Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar da hazır bulundu. Ankara’daki yabancı misyon temsiliklerinden de özellikle büyükelçi seviyesinde yoğun katılım oldu.

Yavuzalp,özgün tekniğiyle eserlerinde bir yandan Anadolu topraklarında yaşamış olan bazı medeniyetleri konu alan akrilik tasvirleri yansıtırken öte yandan da mozaik esintisi veren tekniğiyle bazı Doğu Afrika temalarına ve 15. yüzyıl Uganda’sına ait bazı efsanelere de hayat veriyor.

Bugüne kadar Türkiye’de ve Uganda’da bazıları kişisel olmak üzere toplamda beş sergide yer alan Yavuzalp, bu sergisi ile Afrika ve Anadolu toprakları arasında kültürel bir köprü kuruyor. Sergi, 27 Ocak Cuma akşamına kadar mesai saatleri arasında tüm sanatseverler tarafından ziyaret edilebilir.

SUNA ÇOKGÜR ILICAK SANAT GALERİSİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI B BLOK – BALGAT, ANKARA

Büyükelçi Sedef Yavuzalp

Amman doğumlu Sedef Yavuzalp, T.E.D. Ankara Kolejinin ardından üniversite eğitimini Paris Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Brüksel Hür Üniversitesinde (ULB) Türkiye-Batı Avrupa Birliği İlişkileri üzerine tamamlamıştır. Şimdiye kadar Belçika’daki Brüksel Büyükelçiliği, Kazakistan’daki Almati Büyükelçiliği, Danimarka’daki Kopenhag Büyükelçiliği’nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2010-11 yıllarında Afrika Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2011-13 yıllarında Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında Kampala Büyükelçisi olarak görevine başlamıştır ve Burundi’ye de akreditedir. Sedef Yavuzalp, yoğun iş temposuna rağmen resme olan aşkını 2012 yılından beri her fırsat bulduğunda fırçasına yansıtmıştır. Yavuzalp, ülkemiz topraklarının sahip olduğu zengin tarih mirasının yanı sıra başta Büyükelçi olarak görev yaptığı Uganda olmak üzere Doğu Afrika bölgesinin tarihi, kültürü ve mitolojisinden ilham almıştır. Yavuzalp, resimlerine mozaiklerin tarihi esintisini de yansıtmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, Fransızca bilen Yavuzalp, evli ve iki çocuk sahibidir.