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Büyükşehir Ankara’nın temiz, hijyenik ve estetik görünümünün bozulmaması için gece-gündüz çalışıyor

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Büyükşehir Ankara’nın temiz, hijyenik ve estetik görünümünün bozulmaması için gece-gündüz çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı temizlik ve bakım ekipleri, Ankara’nın temiz, hijyenik ve estetik görünümünün bozulmaması için gece-gündüz çalışıyor.

Kenti yaşanabilir halde tutan altyapı, aydınlatma, yol, kaldırım gibi unsurların 7/24 temizlik ve bakımını gerçekleştiren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, ALO 153’e gelen ihbarlar ve saha taramalarında ortaya çıkan olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 80 ekibi, her gün Ankara’nın değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin temiz, hijyenik ve estetik görünümünü korumaya gayret gösteriyor.  

Büyükşehir Belediyesi’nin kent temizliğinde kullandığı 83 yol süpürme aracı, cadde ve bulvarlarda trafik akışını aksatmadan görev yapıyor. Büyükşehir Temizlik ekipleri ayrıca, ihtiyaç duyulan bölgelerde 1 adet tanker, 2 adet çöp toplama aracı ve 3 adet yıkama aracını da temizlik hizmetlerinde kullanıyor. 30 mini kaldırım temizleme aracıyla da yayalara rahatsızlık verilmeden bulvarların temiz kalması sağlanıyor.

Temizlik ekipleri, kaldırımlarda ve yollardaki çamur birikintilerini zaman zaman basınçlı su ile temizleyerek, kentin sürekli temiz tutulmasına da katkı sağlıyor.

 

-ALTYAPIDAN AYDINLATMAYA KADAR BAKIM VE ONARIM…

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı 60 kişilik ekip ise elektrikten altyapıya, boyadan sıhhi tesisata kadar alanlarda bakım onarım gerçekleştiriyor, çevre ilçeler dahil olmak üzere bütün bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağışlı havalar sonrasında altyapıda biriken çamurları modern, vakumlu araçlarla kısa süre içinde temizliyor, aydınlatmaları yenileyerek yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde akmasını sağlıyor.

Yine Kent Bakım Onarım Şubesi’ne bağlı 45 kaldırım ekibi, yaz-kış Ankara’da yıpranan kaldırımları onarıyor, eksik ya da kırılan kaldırım taşlarını yenileriyle değiştiriyor.

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