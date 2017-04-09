BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, ATATÜRK SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN “BÜYÜK ÇAMLIDERE BULUŞMASI” PROGRAMINA KATILDI

-BAŞKAN GÖKÇEK,-“SON 3 YILDA ÇAMLIDERE’YE 86 TRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK”-“2 YIL İÇERİSİNDE ASFALT ATILMAMIŞ YOLUNUZ KALMAYACAK, BUNLARA BENLİ YAYLASI YOLU DA DAHİL”...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Büyük Çamlıdere Buluşması” programına katıldı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıdere’ye son 3 yılda yapılan yatırımları anlattı, gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi ve 16 Nisan’da yapılacak referandumda neden ‘Evet’ denilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Gökçek’in konuşma yapmak üzere sahneye davet edilmesi üzerine salonu dolduran Çamlıdereliler sevgi gösterilerinde bulunurken, bir tarafında ‘evet’ yazan, diğer tarafında ‘ay yıldız’ bulunan balonlar uçuruldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yılda ilçeye yapılan yatırımları kısaca anlatan Başkan Gökçek, “son 3 yılda Çamlıdere’ye 86 trilyon liralık yatırım yaptık” dedi. Çamlıdere’ye yapılan yatırımları kalem kalem sıralayan Başkan Gökçek, Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından 199 bin ton asfalt döküldüğünü, 7 köy yolu yapıldığını ve 49 kilometre tarım yolu açıldığını belirterek, “2 yıl içerisinde asfalt atılmamış yolunuz kalmayacak. Bunlara Benli Yaylası yolu da dahil” diye konuştu.

-“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR”

19 kilometreye yakın içme suyu hattının döşendiğini vurgulayan Başkan Gökçek, Çamlıdere’ye 44 adet klorlama ünitesini yerleştirildiğini söyledi. Kırsal Hizmetler Dairesi’nin faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Gökçek, sözlerine şöyle devam etti:

“Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığımız ilçede nüfusa oranla kişi başına 500 liralık yatırım yaptı. Bunlar; 20 ton yem bitkisi tohumu, 3 bin 66 adet küçükbaş hayvan dağıtımı, 1 ton kavuzsuz arpa tohumu, 580 arılı kovan ve arıcılık malzemesi dağıtımıdır. Ayrıca yine Çamlıdere’de açtığımız Ahşap Şekillendirme kurslarımızda 49 kadın üyemiz sertifikasını aldı, 15 üye de kurslara devam ediyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin çevresine dev bir park yapıldığını da vurgulayan Başkan Gökçek, Çamlıdere’ye 81 bin çiçek, 177 bin çalı ve 8 bin 624 yetişkin ağaç dikildiğini açıkladı.

-“AVRUPA BİZİM DİRLİĞİMİZİ, BİRLİĞİMİZİ İSTEMİYOR”

Başkan Gökçek, konuşmasının son bölümünde 16 Nisan’da yapılacak referandumda "neden evet oyu verilmesi gerektiğini" de ayrıntılarıyla anlatırken, yapılan çalışmaların istikrar sayesinde olduğunu ve bu istikrarın devam etmesi için “Evet” oyu verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Gökçek, Türkiye’nin geçmişten günümüze nereden nereye gelindiğini örneklerle anlatarak, “Duble yollar, hızlı tren, her ile havalimanı, her ile üniversite yapılması geçmişte hayaldi. Bunların tamamı AK Parti iktidarında istikrarla birlikte gerçekleşti. Avrupa bizim dirliğimizi, birliğimizi, kalkınmamızı istemiyor” dedi.

Başkan Gökçek, konuşmasının ardından Çamlıdere Ahşap Şekillendirme Kursu’nu başarıyla tamamlayan kadınların sertifikalarını verdi.

Hınca hınç dolu olan Atatürk Spor Salonu’ndaki programda; Kızılcahamam ve Kazan Belediye Başkanları, Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can, AK Parti, MHP, BBP İl Başkanları, Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Nevzat Ceylan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları da bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Şerife Çalıkıran da verdiği konserle, Çamlıderelilere güzel bir gün yaşattı.