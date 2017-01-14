BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ TÜRKİYE RAPORTÖRLERİNE, 15 TEMMUZ SUNUMU YAPTI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ TÜRKİYE RAPORTÖRLERİNE,15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ VE FOTORAFLARIN YER ALDIĞI BİR SUNUM YAPTI.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörleri Norveç Milletvekili Ingebjerg Godskesen ile Estonya Milletvekili Marianne Mikko’nun da aralarında bulunduğu heyete, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları, fotoğraf ve video görüntüleri eşliğinde anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan özel sinevizyon görüntülerini izleten Başkan Gökçek, sözlerine, “15 Temmuz, Türk tarihi için bir dönüm noktası” diyerek başladı.

Türkiye’yi çok derinden etkileyen 15 Temmuz darbe girişiminin, Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Gökçek, “Bu örgüt, devletin içinde farkına varılmayan çok tehlikeli bir teşkilat” dedi.

Sunumunda; 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatacağını, görüntülerin ise vahşetin ciddiyetinin anlaşılabilmesi bakımından sansürsüz olarak gösterileceğini ifade eden Başkan Gökçek, anlatımında FETÖ mensubu yayın organlarının, yıllar içinde yayınlanan subliminal mesajlarına da yer verdi.

TBMM’ye uçaklardan atılan bomba görüntülerini de konuklarına izleten Başkan Gökçek, bu bombaların, Türkiye’deki en güçlü bombalar olduğu ve ilk kez darbe girişimi gecesi kullanıldığı bilgisini de vererek, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne düzenlenen saldırıların görüntü ve fotoğraflarını gösterdi.

-“ANKARA’DA 4 KİŞİ HEDEFTİ”

Darbe girişiminde bulunanların öncelikli hedeflerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, Ankara’da ise belirlenen 4 kişinin esir alınmak istendiğini kaydeden Başkan Gökçek,“İlk 4 kişi, medyaya da intikal etti. Birincisi Özel Harekat Daire Başkanı, ikincisi Terörle Mücadele Daire Başkanı, üçüncüsü ben , dördüncüsü de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ”açıklamasını yaptı.

Sunumuna, TRT’nin kurtarılması görüntüleriyle devam eden Başkan Gökçek, “Bu, demokrasinin zaferidir” sözlerinin ardından, o gece Büyükşehir Belediyesi tarafından darbe girişiminin önlenmesine yönelik mücadelelere değindi.

-BÜYÜKŞEHİR’İN 1500’E YAKIN ARACI, DÖRT BİR TARAFI KORUDU”

İstanbul ve Ankara’da yaşanan vahşetin görüntülerinin sergilendiği sunumda, konuklardan bazılarının, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Duygusal anların yaşandığı ortamda, konuşmasına “Aşağı yukarı 1500 civarındaki aracımız, Ankara’nın dört bir tarafına dağıldı” diyerek devam eden Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kilit bir rolü oldu… Belediye’ye ait kamyon ve iş makineleri yolları kesti, saldırılan yerlere askerin girmesini önlemek için kapıların önüne dizildi. Personelimizden bazıları şehit ve gazi oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanımız havaalanına gelmemizi istedi ve binlerce araç havaalanına gitti. Külliye'nin önünde araçlarımız, tanklar gelmesin diye yolları kapattı. Zırhlı Tümen'in önünü de tanklar dışarı çıkamasın diye kapattı.”

Avrupalı konuklarına, “Böyle bir olay Avrupa’da olsaydı, parlamenterlerin buna karşı tepkisi ne oldurdu?” diye de soran Başkan Gökçek, Türkiye’nin dört bir tarafındaki illerde düzenlenen“demokrasi nöbetleri”nin görüntülerini konuklarına gösterdi.

-“FETÖ’NÜN, ÇOK CİDDİ BİR DİPLOMASİ ORDUSU VAR”

“Bu, bir ülkenin istiklal mücadelesidir. Bu mücadeleden halk galip çıkmıştır” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Gökçek, FETÖ’nün yurtdışında çok ciddi bir diplomasi ordusu bulunduğunu da kaydederek, “Bunların propagandası tek taraflı. Keşke yüz yüze gelsek ve yüzlerine bunu vurabilsek… Öyle bir propaganda ordusuyla karşı karşıyayız ki, anlatabilmek mümkün değil. Katiyen burada olanları normal seyriyle anlatmıyorlar” dedi.

Türkiye hakkında, “medyaya ve yakalanan askerlere işkence yapıldığı” iftirasının da atıldığını kaydeden Başkan Gökçek, “Külliyen yalan. Hiçbir medya mensubu, fikrinden dolayı içeri atılmadı. Bunlar ya terörist ya da casusluk yaptıkları kesinleşen kişiler… Batı'da veya ABD’de casusluk yapana tahammül edilmez ve içeri atılır. Biz yapınca haksızlık deniyor. Buna tahammül edilmez… Biz uygulamaları Batı standartlarına göre yapıyoruz… Bunun dışında bir şey yapmıyoruz” diye konuştu.

Konuklarına, görüntülerin yer aldığı flash disk de dağıtan Başkan Gökçek, konuk parlamenter Godskesen’in sorusu üzerine de “Bunun karşısında siz olsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz? Siz düşünün. Türkiye’ye iftira ediyorlar, haksızlık ediyorlar. Bu FETÖ öyle acımasız bir örgüt ki, bir taraftan öldürüyor, bir taraftan masumları oynuyor” dedi.

Sözlerini, 15 Temmuz’a ilişkin hazırlattığı bir programı Avrupa’ya da gönderip, tüm dünyaya o geceyi anlatacağını söyleyerek tamamlayan Başkan Gökçek, konuklarına, kendisini dinledikleri için teşekkür etti.

-KONUK GODSKESEN: “ÇOK KORKUNÇTU”

AKPM Türkiye Raportörü ve Norveç Milletvekili Godskesen, darbe girişimi görüntülerinin çok korkunç olduğunu kaydederek, “Böyle bir şey, bir ülkede asla olmamalı… Türkiye’de de böyle bir şey bir daha yaşanmasın. Görüntüler çok kötü, çok etkilendik” dedi.

Godskesen, Norveç’te böyle bir girişimin yaşanması halinde ne gibi bir tepki gösterileceği sorusuna da “Bizim ülkemizde de böyle bir darbe girişimi olmuş olsaydı, biz de Türkiye gibi bunun karşısında dururduk ve aynı tepkiyi ortaya koyardık” cevabını verdi.