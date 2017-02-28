BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, TWİTTER’DEN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, FETÖ’NÜN YENİ PLANINI DEŞİFRE ETTİ

-“İŞTE FETO’NUN TALİMATI VE YENİ ÇABALAR. FETÖ; FETÖ’CÜ SUBAYLARA, ÖZELLİKLE AK PARTİ'YE KARŞI OLAN BAZI SUBAYLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMALARINI VE YENİ BİR ANLAYIŞLA 'TANKSIZ TOPSUZ BİR İNFAZ DARBESİ' GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ TALİMAT OLARAK VERDİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ’nün yeni bir darbe planı olduğunu belirterek, “İşte Feto’nun talimatı ve yeni çabalar; FETÖ; Fetö’cü subaylara, özellikle Ak Parti'ye karşı olan bazı subaylarla işbirliği yapmalarını ve yeni bir anlayışla 'tanksız topsuz bir infaz darbesi' gerçekleştirmelerini talimat olarak verdi” dedi.

Başkanı Gökçek, twitter üzerinden yaptığı FETÖ’nün yeni planını deşifre eden açıklamasında; “Olay şöyle gerçekleştirilecekmiş; herkes gece yarısı uykuda iken, saat 04-05 sıralarında Ankara ve İstanbul’da 20 ayrı noktaya, diğer vilayetlerde 2-3 noktaya,100-200 askerle ani baskın yapılacak ve hedef kişiler infaz edilecek” diyerek, “Türk ordusunun şerefli subay ve astsubaylarına çağrıda bulunuyorum... Darbecileri ihbar edin ki temizlik daha çabuk olsun” şeklinde seslendi.

Başkan Gökçek, “Bilinmeli ki bu ordu benim ordum... El-Bab'da çarpışıp şehit olan bu şerefli ordumla gurur duyuyorum…” twitlerini attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahramanlık destanı yazan mücadelesinden çeşitli kareler de paylaşan Başkan Gökçek, “Fotoğraflarını gördüğünüz bu orduyla şeref duymayan dünyanın en şerefsiz insanıdır” twitini paylaştı.

-“BOMBA GİBİ HABER…”

“Ancak şimdi size bomba gibi bir haberim var... Duyduğunuzda şok olacaksınız...” diyerek twitlerine devam eden Başkan Gökçek, “Tankla topla bundan böyle darbe yapamayacağını anlayan FETÖ’cülerin suikastlarla yola devam edeceğini söylemiştik... Bu konuda değişik çabaların olduğu, ancak devlet erkanının iyi korunması dolayısıyla amaçlarına ulaşamadıkları biliniyor” dedi.

FETÖ’nün, FETÖ’cü subaylara, özellikle AK Parti'ye karşı olan bazı subaylarla işbirliği yapmalarını ve yeni bir anlayışla 'tanksız topsuz bir infaz darbesi' gerçekleştirmelerini talimat olarak verdiğini kaydeden Başkan Gökçek, “Olay şöyle gerçekleştirilecekmiş... Herkes gece yarısı uykuda iken saat 04-05 sıralarında Ankara ve İstanbul’da 20 ayrı noktaya, diğer vilayetlerde 2-3 noktaya100-200 askerle ani baskın yapılacak ve hedef kişiler infaz edilecek” uyarılarında bulundu.

Başkan Gökçek, milyonlarca takipçisiyle şu twitleri paylaştı:

-Sevgili twit alemi... Sizlere bu gece tarihi bir açıklama yapacağım...Son zamanlarda yaptığım açıklamalar FETÖ camiasında inanılmaz bir paniğe neden oldu... Biliyorsunuz bir tartışma başlatmıştık...Türkiye'de yeniden bir darbe olur mu?

-Olamaz, çünkü darbe karşıtı olarak meydanlarda darbecilere karşı mücadele eden onbinlerce genç şu anda asker...

-Subaylar, bu askerleri kıtadan çıkarmaya çalışsa, bu askerler o subayların emrini dinlemez, hesap sorar, hatta tehlike görürse çatışır dedim.

-Hadi birilerini ikna edip sokağa çıksalar, bu kez halkla karşı karşıya gelirler. Halk geçen sefer silah olmadan bedenleriyle karşı çıkmıştı, bu kez silahları ile çıkarlarsa kan dökülür. Çünkü halk arasında inanılmaz bir silahlanma var demiştim.

-Arkasından şunu ilave etmiştim; Ben bu silahlanmayı kesinlikle tasvip etmiyorum... Ama gerçekleri görmemek için başımızı kuma gömemeyiz...Bunun için tedbir alınmalı ve tüm silahlar devlet tarafından kontrol altına alınmalı dedim...

-Son birkaç gün içinde enteresan gelişmeler oldu... İfadelerimin muhatabı kesinlikle FETÖ’cü subaylar iken durumdan vazife çıkaran ve darbe sırasında FETÖ’ye karşı olduğunu bildiğim birilerinden acayip tepki ve yorumlar geldi; "Gökçek halkı orduya karşı silahlandırıyor" diye. …

-Cevabım şimdi yerine oturacak... ‘Çüşş geri zekalı... Ben senin anlama kabiliyetine tüküreyim...Bilinmeli ki bu ordu benim ordum... El-Bab'da çarpışıp şehit olan bu şerefli ordumla gurur duyuyorum…

-Aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz bu orduyla şeref duymayan dünyanın en şerefsiz insanıdır.

-Ancak şimdi size bomba gibi bir haberim var... Duyduğunuzda şok olacaksınız...

-Tankla topla bundan böyle darbe yapamayacağını anlayan FETÖ’cülerin suikastlarla yola devam edeceğini söylemiştik...

-Bu konuda değişik çabaların olduğu, ancak devlet erkanının iyi korunması dolayısıyla amaçlarına ulaşamadıkları biliniyor…

-İşte Feto’nun talimatı ve yeni çabalar. FETÖ; FETÖ’cü subaylara özellikle AK Parti'ye karşı olan bazı subaylarla işbirliği yapmalarını ve yeni bir anlayışla 'tanksız topsuz bir infaz darbesi' gerçekleştirmelerini talimat olarak verdi...

-Olay şöyle gerçekleştirilecekmiş...Herkes gece yarısı uykuda iken gece yarısı saat 04-05 sıralarında Ankara ve İstanbul’da 20 ayrı noktaya, diğer vilayetlerde 2-3 noktaya,100-200 askerle ani baskın yapılacak ve hedef kişiler infaz edilecek...

-Bu suretle halkla karşı karşıya gelmeden mesele halledilecekmiş. Ey darbeciler sizi takip ediyoruz ve bütün tezgahlarınızı öğreniyoruz.

-Biz sizi gece yarısı operasyonunuzda da bekliyoruz...Gelin ki bu millet size gene dersinizi versin...Gene hezimete uğrayacaksınız...

-FETÖ’cülerde amaç referandumdan önce son çıkışı yapmak...Çünkü referandumdan evet çıkmasını kendilerinin kesin sonu olarak görüyorlar.

-Türk ordusunun şerefli subay ve astsubaylarına çağrıda bulunuyorum... Bu darbecileri ihbar edin ki temizlik daha çabuk olsun...

-Biz şerefli ordumuzla gurur duyuyoruz...Ama darbecilere bu ordu haram...

-Yaşasın bu ülkenin birliği için canlarını veren ve vermeye hazır olan şerefli Türk ordusu.