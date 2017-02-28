  • BIST 87.567
  • Altın 145,208
  • Dolar 3,6088
  • Euro 3,8205
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, TWİTTER’DEN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, FETÖ’NÜN YENİ PLANINI DEŞİFRE ETTİ

»
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, TWİTTER’DEN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, FETÖ’NÜN YENİ PLANINI DEŞİFRE ETTİ
-“İŞTE FETO’NUN TALİMATI VE YENİ ÇABALAR. FETÖ; FETÖ’CÜ SUBAYLARA, ÖZELLİKLE AK PARTİ'YE KARŞI OLAN BAZI SUBAYLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMALARINI VE YENİ BİR ANLAYIŞLA 'TANKSIZ TOPSUZ BİR İNFAZ DARBESİ' GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ TALİMAT OLARAK VERDİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ’nün yeni bir darbe planı olduğunu belirterek, “İşte Feto’nun talimatı ve yeni çabalar; FETÖ; Fetö’cü subaylara, özellikle Ak Parti'ye karşı olan bazı subaylarla işbirliği yapmalarını ve yeni bir anlayışla 'tanksız topsuz bir infaz darbesi' gerçekleştirmelerini talimat olarak verdi” dedi.

Başkanı Gökçek, twitter üzerinden yaptığı FETÖ’nün yeni planını deşifre eden açıklamasında; “Olay şöyle gerçekleştirilecekmiş; herkes gece yarısı uykuda iken, saat 04-05 sıralarında Ankara ve İstanbul’da 20 ayrı noktaya, diğer vilayetlerde 2-3 noktaya,100-200 askerle ani baskın yapılacak ve hedef kişiler infaz edilecek” diyerek, “Türk ordusunun şerefli subay ve astsubaylarına çağrıda bulunuyorum... Darbecileri ihbar edin ki temizlik daha çabuk olsun” şeklinde seslendi.

Başkan Gökçek, Bilinmeli ki bu ordu benim ordum... El-Bab'da çarpışıp şehit olan bu şerefli ordumla gurur duyuyorum…” twitlerini attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahramanlık destanı yazan mücadelesinden çeşitli kareler de paylaşan Başkan Gökçek, “Fotoğraflarını gördüğünüz bu orduyla şeref duymayan dünyanın en şerefsiz insanıdır” twitini paylaştı. 

-“BOMBA GİBİ HABER…”

“Ancak şimdi size bomba gibi bir haberim var... Duyduğunuzda şok olacaksınız...” diyerek twitlerine devam eden Başkan Gökçek, “Tankla topla bundan böyle darbe yapamayacağını anlayan FETÖ’cülerin suikastlarla yola devam edeceğini söylemiştik... Bu konuda değişik çabaların olduğu, ancak devlet erkanının iyi korunması dolayısıyla amaçlarına ulaşamadıkları biliniyor” dedi.

FETÖ’nün, FETÖ’cü subaylara, özellikle AK Parti'ye karşı olan bazı subaylarla işbirliği yapmalarını ve yeni bir anlayışla 'tanksız topsuz bir infaz darbesi' gerçekleştirmelerini talimat olarak verdiğini kaydeden Başkan Gökçek, “Olay şöyle gerçekleştirilecekmiş... Herkes gece yarısı uykuda iken saat 04-05 sıralarında Ankara ve İstanbul’da 20 ayrı noktaya, diğer vilayetlerde 2-3 noktaya100-200 askerle ani baskın yapılacak ve hedef kişiler infaz edilecek” uyarılarında bulundu. 

Başkan Gökçek, milyonlarca takipçisiyle şu twitleri paylaştı:

-Sevgili twit alemi... Sizlere bu gece tarihi bir açıklama yapacağım...Son zamanlarda yaptığım açıklamalar FETÖ camiasında inanılmaz bir paniğe neden oldu... Biliyorsunuz bir tartışma başlatmıştık...Türkiye'de yeniden bir darbe olur mu?

-Olamaz, çünkü darbe karşıtı olarak meydanlarda darbecilere karşı mücadele eden onbinlerce genç şu anda asker...

-Subaylar, bu askerleri kıtadan çıkarmaya çalışsa, bu askerler o subayların emrini dinlemez, hesap sorar, hatta tehlike görürse çatışır dedim.

-Hadi birilerini ikna edip sokağa çıksalar, bu kez halkla karşı karşıya gelirler. Halk geçen sefer silah olmadan bedenleriyle karşı çıkmıştı, bu kez silahları ile çıkarlarsa kan dökülür. Çünkü halk arasında inanılmaz bir silahlanma var demiştim.

-Arkasından şunu ilave etmiştim; Ben bu silahlanmayı kesinlikle tasvip etmiyorum... Ama gerçekleri görmemek için başımızı kuma gömemeyiz...Bunun için tedbir alınmalı ve tüm silahlar devlet tarafından kontrol altına alınmalı dedim...

-Son birkaç gün içinde enteresan gelişmeler oldu... İfadelerimin muhatabı kesinlikle FETÖ’cü subaylar iken durumdan vazife çıkaran ve darbe sırasında FETÖ’ye karşı olduğunu bildiğim birilerinden acayip tepki ve yorumlar geldi; "Gökçek halkı orduya karşı silahlandırıyor" diye. 

-Cevabım şimdi yerine oturacak... ‘Çüşş geri zekalı... Ben senin anlama kabiliyetine tüküreyim...Bilinmeli ki bu ordu benim ordum... El-Bab'da çarpışıp şehit olan bu şerefli ordumla gurur duyuyorum…

-Aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz bu orduyla şeref duymayan dünyanın en şerefsiz insanıdır.

-Ancak şimdi size bomba gibi bir haberim var... Duyduğunuzda şok olacaksınız...

-Tankla topla bundan böyle darbe yapamayacağını anlayan FETÖ’cülerin suikastlarla yola devam edeceğini söylemiştik...

-Bu konuda değişik çabaların olduğu, ancak devlet erkanının iyi korunması dolayısıyla amaçlarına ulaşamadıkları biliniyor…

-İşte Feto’nun talimatı ve yeni çabalar. FETÖ; FETÖ’cü subaylara özellikle AK Parti'ye karşı olan bazı subaylarla işbirliği yapmalarını ve yeni bir anlayışla 'tanksız topsuz bir infaz darbesi' gerçekleştirmelerini talimat olarak verdi...

-Olay şöyle gerçekleştirilecekmiş...Herkes gece yarısı uykuda iken gece yarısı saat 04-05 sıralarında Ankara ve İstanbul’da 20 ayrı noktaya, diğer vilayetlerde 2-3 noktaya,100-200 askerle ani baskın yapılacak ve hedef kişiler infaz edilecek...

-Bu suretle halkla karşı karşıya gelmeden mesele halledilecekmiş. Ey darbeciler sizi takip ediyoruz ve bütün tezgahlarınızı öğreniyoruz.

-Biz sizi gece yarısı operasyonunuzda da bekliyoruz...Gelin ki bu millet size gene dersinizi versin...Gene hezimete uğrayacaksınız...

-FETÖ’cülerde amaç referandumdan önce son çıkışı yapmak...Çünkü referandumdan evet çıkmasını kendilerinin kesin sonu olarak görüyorlar.

-Türk ordusunun şerefli subay ve astsubaylarına çağrıda bulunuyorum... Bu darbecileri ihbar edin ki temizlik daha çabuk olsun...

-Biz şerefli ordumuzla gurur duyuyoruz...Ama darbecilere bu ordu haram...

-Yaşasın bu ülkenin birliği için canlarını veren ve vermeye hazır olan şerefli Türk ordusu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • GÜVENPARK MİNİBÜS DURAĞI TARTIŞMASI24 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • BAŞKAN GÖKÇEK CHP’YE KARŞI 2 DAVAYI DAHA KAZANDIĞINI, TWITTER HESABINDAN DUYURDU24 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • BAŞKAN GÖKÇEK: “BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"24 Şubat 2017 Cuma 11:55
  • SABANCI BULVARI İLE BAĞLICA BULVARI’NI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK YENİ BULVARIN PROJE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI23 Şubat 2017 Perşembe 12:39
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR ZABITA EKİPLERİ, BAŞKENT’TE DEĞİŞİK SEMTLERDE DİLENCİ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ22 Şubat 2017 Çarşamba 17:48
  • METRO, ANKARAY VE EGO OTOBÜSLERİNDE UNUTULMUŞ EŞYALAR, 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ SATILACAK21 Şubat 2017 Salı 11:56
  • Liseli öğrenciler, yerlere çöp atılmaması konusunda hazırladıkları afişleri, toplu taşıma araçlarının camlarına yapıştırdılar20 Şubat 2017 Pazartesi 12:52
  • BELTEK’LER, PİYASAYA ARA ELEMAN YETİŞTİRMEKTE, İŞSİZLERİN DE İŞ BULMASINDA ÖNEMLİ İŞLEV GÖRÜYOR19 Şubat 2017 Pazar 11:43
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya19 Şubat 2017 Pazar 11:40
  • BAŞKAN GÖKÇEK, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLER EŞLİĞİNDE ANLATTI17 Şubat 2017 Cuma 12:49
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim