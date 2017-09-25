Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’daki Çorumlu iş adamlarıyla bir araya geldi

ANKARA’DAKİ ÇORUMLULAR, ÇORUM’DAN DAHA FAZLA.HA ÇORUM HA ANKARA, İÇ İÇE GİRMİŞİZ. HİÇBİR FARK YOK”“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR, EKONOMİNİZİ BİR ARAYA GETİRİN, ÇORUMLULAR SANAYİ SİTESİNİ KURUN. BİZ DE BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ OLARAK ALTYAPINIZI YAPALIM”

Başkan Gökçek, Ankara Çorumlu İş Adamları Birliği Binası 'nın açılış törenine katıldı. Keçiören Belediyesi'nin arka sokağındaki binanın açılışı, Keçiören Belediyesi önündeki Kalaba Meydanı'nda gerçekleştirildi. Açılış törenine Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Çorum Kökenli Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çorumlular Federasyonu Başkanı Hayri Çağrı'nın yanı sıra çok sayıda işadamı katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Gökçek, “Ankara’da Çorumlular, Çorum ’dan daha fazla… Ha Çorum ha Ankara, iç içe girmişiz. Hiçbir fark yok. Ankara’da en fazla hemşehri grubu da biliyorsunuz Çorumlular…” dedi.

Ankara ekonomisi nde Çorumlu iş adamlarının önemli bir yeri bulunduğunu anlatan Başkan Gökçek, “Ankara’nın dört bir tarafından buraya geldiniz ve güzel bir işbirliğini başlattınız. Bütün dernekleri de bir araya getirerek Çorumlu İş adamları Birliği’ni kurdunuz. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak diyorum ki; Birlikten kuvvet doğar. Ekonominizi bir araya getirin, paranızı toplayın değerlendirmeye çalışın. Çorumlular Sanayi Sitesi’ni kurun. Sanayi sitesini kurduktan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak altyapınızı ben yapayım. Herhangi bir para talebim yok. Gayret sizden, yardımda Allahın izniyle bizden” diye konuştu.

Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınpark’ta Çorumlular için yapılan konağın da güzel gelişmelere neden olduğunu da söyledi.

Daha sonra törene katılanlar kürsüden, Ankara Çorumlu İş Adamları Birliği'nin açılış kurdelesini kestiler.