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Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çamlıdere'de vatandaşlarla birlikte yağmur duasına katıldı

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Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çamlıdere'de vatandaşlarla birlikte yağmur duasına katıldı
DUAYA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIGÖKÇEK İLE EŞİ NEVİN GÖKÇEK DE KATILDI

Şeyh Ali Semerkandi Camii Meydanı'nda dün ikindi namazının hemen ardından, Başkan Gökçek'in eşi Nevin Gökçek'in isteği üzerine, Bilali Habeşi Camii Baş İmamı Mustafa Mihrali Süleyman, yağmur duası yaptırdı.

Duaya, Başkan Gökçek'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Çamlıdere Belediye Başkanı H.Caner Can ve eski milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan da katıldı.

Başkan Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, daha sonra Evrensel Hafızlar Derneği'nin minik hafız öğrencileriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Nevin Gökçek, çocuklara hediyeler de verdi.

Başkan Gökçek ile eşi Nevin Gökçek, duadan önce de Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Türbesi’ni ziyaret etti.

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