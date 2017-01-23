Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yine en başarılı büyükşehir belediye başkanı seçildi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK,ORC ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİN DEĞİŞİK İLLERDE YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİYE SORARAK YAPTIĞI, “2016 YILININ EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI” ANKETİNDE, YÜZDE 62’LİK OYLA YİNE BİRİNCİ OLDU.

Başkan Gökçek, ORC Araştırma Şirketi’nin, değişik illerde 19 bin 520 kişiye sorarak yaptığı “2016 Yılının En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Kim?” anketinde, yüzde 62’lik oranla yine birinci oldu.

Twitter hesabından başarısını takipçileriyle paylaşan Başkan Gökçek, “5-20 Ocak tarihleri arasında beni en başarılı büyükşehir belediye başkanı seçen vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” tweet'ini attı.

ORC Araştırma şirketi de internet sitesinden, 5-20 Ocak günleri arasında 30 büyükşehrin tüm ilçelerinde toplam 19 bin 520 kişiyle, “bilgisayar destekli telefon görüşmesi” yöntemiyle gerçekleştirilen ankette % 52’nin üzerinde başarı oranı yakalayan belediye başkanlarının listesini duyurdu.

Yüzde 62 ile birinci olan Başkan Gökçek’i, başarı sıralamasında yüzde 60,5’le Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yüzde 57,4 ile de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek takip etti.

Sıralamada ilk 10'a giren büyükşehir belediye başkanları şöyle:

-Melih Gökçek- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 62

-Menderes Türel- Antalya B. Belediye Başkanı yüzde 60,5

-Tahir Akyürek- Konya B. Belediye Başkanı yüzde 57,4

-Enver Yılmaz- Ordu B. Belediye Başkanı Yüzde 56,0

-Yılmaz Büyükerşen- Eskişehir B. Belediye Başkanı yüzde 55,7

-Zeki Topçuoğlu- Sakarya B. Belediye Başkanı yüzde 55,2

-Fatma Şahin- Gaziantep B. Belediye Başkanı yüzde 54,9

-Özlem Çerçioğlu- Aydın B. Belediye Başkanı yüzde 53,0

-Kadir Topbaş- İstanbul B. Belediye Başkanı yüzde 52,8

-Recep Altepe- Bursa B. Belediye Başkanı yüzde 52