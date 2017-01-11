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Büyükşehir Belediye Meclisinden 2016 yılında gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesi kararı açıklandı

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Büyükşehir Belediye Meclisinden 2016 yılında gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesi kararı açıklandı
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, kentle ilgili çeşitli kararlara imza atılırken, 2016 yılında gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesine karar verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan toplantıda, Başkanlık Yazıları görüşülerek, karara bağlandı.

Verdiği desteklerle her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu gösteren Büyükşehir Belediyesi,  geçen yıl çeşitli dallarda başarıları olan sporcuları da ödüllendirdi.

2016 yılı Sen Petersburg Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda ve Fransa Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda başarılı olan ASKİ Spor Kulübü sporcularının ödüllendirilmesine de karar verilen Meclis toplantısında, Başkanlık Yazısı’yla görüşülen, diğer sporcu ödüllendirme kararları şu şekilde oldu:

-2016 yılı Çorum Üniversiteler arası Dünya Güreş Şampiyonası ve İsrail Gençler 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda başarılı olan ASKİ Spor Kulübü sporcularının ödüllendirilmesi,

-2016 yılı İsrail Gençler 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda başarılı olan Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü sporcularının ödüllendirilmesi,

-2016 yılı Bulgaristan Büyük Bayanlar Boks Şampiyonası’nda başarılı olan Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü sporcularının ödüllendirilmesi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’ne ait ya da hissedar olduğu Çankaya İlçesi Lodumlu Mahallesi’nde bulunan 29 adet taşınmazın satılarak veya trampa edilerek değerlendirilmesine de karar verilen Meclis toplantısında,  Eski Çöp Döküm Alanı projesi kapsamında kalan gecekondu sahiplerine konut tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık yazısı da oy birliği ile kabul edildi. 

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