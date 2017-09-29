BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2 YILDA, ÇİFTÇİLERİN 3 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİNİ, TAŞTAN ARINDIRDI

ÇİTÇİDEN DEKAR BAŞINA SADECE 38.5 TL ALARAK, TAŞ TOPLAMA MAKİNELERİYLE BU HİZMETİ VEREN BÜYÜKŞEHİR, HEM TARIMARAZİLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRIYOR, HEM DE ÇİFTÇİLERİNMAKİNELERİNİN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Taşa tohum ekmeyin” sloganıyla başlattığı proje kapsamında, taş toplama makineleriyle, 2 yılda 3 bin dekarlık tarım arazisini taştan arındırdı.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı , Ankara’nın tarımsal potansiyelini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Daire Başkanlığı, 10 taş toplama makinesi ve 5 ekiple, talep eden Ankaralı çiftçilerin tarlalarında taş topluyor. Beypazarı, Ayaş, Güdül, Nallıhan ve Polatlı’da taş toplama hizmetini büyük ölçüde tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, halen Haymana, Polatlı, Kazan ve Gölbaşı’nda ise talepte bulunan çiftçilerin tarlalarının taşını temizliyor.

-ÖZGÜR GÜVEN: “TAŞ TOPLANAN ARAZİDE VERİM ARTIYOR”

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, ilçelerde, başvuran tüm çiftçilerin taleplerini dekar başına 38.5 TL alarak karşıladıklarını belirterek, şunları söyledi: