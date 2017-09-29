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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2 YILDA, ÇİFTÇİLERİN 3 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİNİ, TAŞTAN ARINDIRDI

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2 YILDA, ÇİFTÇİLERİN 3 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİNİ, TAŞTAN ARINDIRDI
ÇİTÇİDEN DEKAR BAŞINA SADECE 38.5 TL ALARAK, TAŞ TOPLAMA MAKİNELERİYLE BU HİZMETİ VEREN BÜYÜKŞEHİR, HEM TARIMARAZİLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRIYOR, HEM DE ÇİFTÇİLERİNMAKİNELERİNİN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Taşa tohum ekmeyin” sloganıyla başlattığı proje kapsamında, taş toplama makineleriyle, 2 yılda 3 bin dekarlık tarım arazisini taştan arındırdı.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, Ankara’nın tarımsal potansiyelini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Daire Başkanlığı, 10 taş toplama makinesi ve 5 ekiple, talep eden Ankaralı çiftçilerin tarlalarında taş topluyor. Beypazarı, Ayaş, Güdül, Nallıhan ve Polatlı’da taş toplama hizmetini büyük ölçüde tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, halen Haymana, Polatlı, Kazan ve Gölbaşı’nda ise talepte bulunan çiftçilerin tarlalarının taşını temizliyor.      

-ÖZGÜR GÜVEN: “TAŞ TOPLANAN ARAZİDE VERİM ARTIYOR”

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, ilçelerde, başvuran tüm çiftçilerin taleplerini dekar başına 38.5 TL alarak karşıladıklarını belirterek, şunları söyledi:

Taşlık arazilerde tarımsal üretim yapmak zor, tarlaların taşlardan temizlenmesi gerekiyor. Her üretici, taş toplama makinesi alamayacağı için çiftçilerimiz bizden talep ediyor. Çiftçilerimizden, sadece çalışmamızın maliyetini alıyoruz. Onlara, sadece taş temizleme parasını yatırıp, tarlasındaki taş toplama faaliyetini uzaktan seyretmek kalıyor. Buradaki amaç, 3’üncü, 4’üncü sınıf tarım arazilerini ıslah edip, 1’inci, 2’inci sınıf tarım arazileri haline getirmek. Proje kapsamında bugüne kadar 2 yılda Ankara’da 3 bin dekarlık tarım arazisini taştan arındırdık. Taş toplama hizmetiyle aynı zamanda tarlada verim artıyor ve çiftçimiz hem daha çok para kazanıyor, hem de tarım makinelerinin zarar görmesi engellenmiş oluyor.”

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