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Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nin Böcek Okulu’nu ziyaret etti

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Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nin Böcek Okulu’nu ziyaret etti
A.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan’ın verdiği derse katılan Meclis üyeleri, zevkle dinledikleri derste, yepyeni bilgiler öğrendiler.

Prof. Dr. Özkan’ın böceklerle ilgili anlattıklarını büyük merak ve ilgiyle dinleyen çocuklar, ders tamamlandığında, korkularının kalıcı olmadığını fark ederek, böceklerle daha yakından ilgilendiler.  

Böceklerin fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak hayata geçirilen robotlar, navigasyon cihazları gibi daha pek çok yeni buluşu, gelecekte kendilerinin de yapabileceğine dair ilham aldıklarını belirten çocuklar, doğadaki en büyük canlı grubu olan böceklere karşı, farklı bir bakış açısı kazandılar.

Prof. Dr. Özkan, çocuklara, böceklerin doğanın parçası olduğunu, insanların da doğaya zarar vermemesi gerektiğini anlattı.

Çocuk Meclisi üyeleri de yaklaşık 3 saat süren dersin nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getirirken, isimlerinin yazılı olduğu katılım sertifikalarıyla,  toplu fotoğraf çektirdiler.

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