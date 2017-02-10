Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’i makamında ziyaret etti

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI ERDEM’İ ZİYARET EDENÜYELER, ÇOCUK MECLİSİ’NDE SON 3 DÖNEMDE EĞİTİMLEİLGİLİ ALINAN KARARLARI SUNDULAR.

Çocuk Meclisi Başkanı Ayşe Dila Karakaya ve komisyon temsilcilerinden oluşan 10 kişilik bir heyetle gerçekleştirilen ziyarette, Çocuk Meclisi’nin son 3 dönemde eğitim konusunda aldıkları kararların yer aldığı bir dosya sunarak, alınacak kararlara katkı sunmak istediklerini dile getirdiler.

Meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran ve eğitim konusunda alınan kararlara ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Erdem, Çocuk Meclisi üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocuklar da eğitimde fırsat eşitliği, mülteci çocukların eğitimi, okullardaki güvenlik-temizlik konuları, yeni müfredat gibi konularda merak ettiklerini Bakan Yardımcısı Erdem’den bizzat öğrenme fırsatı buldular, konuları doğrudan en yetkili makama iletme imkanı elde ettiler.