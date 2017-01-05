BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 49 AYRI “LEDLİ TRAFİK BİLGİ EKRANLARI”YLA SÜRÜCÜLERE AYRINTILI BİLGİLER VERİYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANKARA’DAKİ ANA CADDE VE BULVARLARA YERLEŞTİRDİĞİ 49 AYRI “LEDLİ TRAFİK BİLGİ EKRANLARI”YLA SÜRÜCÜLERE AYRINTILI BİLGİLER VERİYOR.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ana cadde ve bulvarlarına yerleştirdiği “Ledli Trafik Bilgilendirme Ekranları”yla, sürücüler için adeta yolların dili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, çalışma ve projeleriyle ilgili vatandaşlara doğru bilginin aktarılması amacıyla şehrin önemli meydan ve bölgelerine dev led ekranlar yerleştiriyor.

Ankara’nın dört bir tarafındaki modern ve estetik yollarına ayrı bir özellik kazandıran “Trafik Bilgi Ekranları”nın sayısının şu anda 49 olduğunu ve 11 adet daha yerleştirilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Böylece trafikteki sürüş rahatlığı ve güvenliği için yerleştirdiğimiz son teknoloji ledli ekran sayımızı 60’a çıkarmış olacağız”dedi.

Bunun yanı sıra çevre ilçeler de dahil olmak üzere şehrin önemli meydan ve bölgelerinden oluşan 17 ayrı noktasına da Büyükşehir’in çalışmalarının ve projelerinin tanıtıldığı ledli bilgi ekranlarının da yerleştirildiğini ifade eden Üçpınar, “Bu sayıyı da 27’ye çıkarmak için çalışmalara başladık” diye konuştu.

-AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

Teknolojik son yenilikleri yakından takip ederek, Başkent Ankara’da her alanda öncü çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda sürdürdüğü faaliyetlerle rahat bir trafik akışı sağlanması için öncü uygulamalara devam ediyor.

Bilişim ve teknolojik gelişmelerin şehre adaptasyonu ve maksimum verimliliğin sağlanması açısından “Akıllı Kent Sistemi” çalışmalarını en iyi şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi, sürücü güvenliği ve sürüş rahatlığı için gerçekleştirdiği örnek çalışmalarına imza atıyor. Başkentlilerin doğru bilgiye erişimleri de Büyükşehir’in ledli bilgilendirme ekranlarıyla sağlanıyor.

-YOLLARDA DA BÜYÜKŞEHİR FARKI…

İlk olarak Ankara Bulvarı ve Kuzey Ankara Isıtmalı Yolu’nda hizmete giren ledli bilgilendirme ekranları, Başkent’in pek çok bölgesinde bir bir yer almaya devam ediyor. Toplamda 49 adet bilgilendirme ekranıyla yollarda sürücü güvenliği ve sürüş rahatlığının yanı sıra estetik bir görünüm de sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yollara ilişkin tüm bilgileri bu ekranlar sayesinde Başkentlilere ulaştırabiliyor.

Yol güzergâhlarının yoğunluk bilgisinden Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına, özel gün kutlamalarından, yol durumlarına ve kazalara kadar pek çok bilginin sürücülere aktarıldığı ekranlara ilişkin bilgi veren Üçpınar, “Ekran sayısının 60’a çıkarılması için çalışmalara başladık. Bu sayede güvenli bir sürüş keyfi ve kolaylığı ile en verimli trafik akışını sağlamak adına önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın gideceği bölgeye varış sürelerinin de kesin ve anlık olarak aktarılabildiği ekranlar, bu bilgiyi de 60 ayrı noktada yer alan sensörlerimiz sayesinde sağlıyor” dedi.

Proje kapsamında 30 ayrı noktada yer alan araç sayım cihazları sayesinde de yolları kullanan araçların istatistiklerinin günlük olarak oluşturulduğunu ve trafik düzenlemesi için planlamalar yapılabildiğini de kaydeden Vedat Üçpınar, ekranlardaki uyarı ve benzeri bilgilerin tek bir merkezden idare edildiğini belirterek, anlık bilgilerin sürücülere rahatlıkla ulaştırılabildiğini söyledi.

-MEYDANLARDAKİ BİLGİ PANOLARI

Vatandaşların doğru bilgiye erişimi konusunda farklı bir çalışma daha gerçekleştirildiğini anlatan Üçpınar, “Yollardaki led ekranlarımızdan farklı olarak şehrin çevre ilçeleri de dahil olmak üzere önemli meydan ve bölgelerine yerleştirdiğimiz dev led ekranlarla da Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleriyle ilgili vatandaşlara bilgiler veriyoruz” diye konuştu.

Vedat Üçpınar, yerleştirilen led ekranlara ilişkin olarak, “Ankara’nın 16 çevre ilçesi ile Keçiören Meydanı’nda bulunan ve sayısı 17 olan bu ekranların sayısını; İvedik Caddesi, Sakarya Caddesi, Karşıyaka Mezarlığı, Ortaköy Mezarlığı, Batıkent Meydanı gibi bölgelere de yerleştirerek, 27’ye çıkartmak için çalışmalara başladık” dedi.