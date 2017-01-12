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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT GENELİNDE MEZARLIKLARDA YOL VE KALDIRIMLARI YENİLEDİ

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT GENELİNDE MEZARLIKLARDA YOL VE KALDIRIMLARI YENİLEDİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARŞIYAKA VE CEBECİ ASRİ MEZARLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE BAŞKENT GENELİNDE MEZARLIKLARDA YOL VE KALDIRIMLARI YENİLEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te Karşıyaka ve Cebeci Asri Mezarlığı başta olmak üzere  merkez ve çevre ilçelerdeki mezarlıklarda yol ve kaldırımları yeniledi. Ankara genelinde son 1 yılda, 355 bin metrekare bazalt kaplamalı kilitli beton parke taşı,195 bin metre bordür döşendi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, yaz aylarından itibaren yoğun olarak Yenimahalle, Mamak, Sincan Cimşit, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Elmadağ, Beypazarı, Kazan ve Haymana ilçelerinde mezarlık içi çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.   

Çalışmalarda, mezarlıklarda zamanla eskiyen, yıpranan yollara, bazalt kaplamalı kilitli beton parke taşıyla, yol kenarlarına da bazalt kaplamalı bordür döşendi.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, mezarlıklardaki yol ve kaldırım çalışmalarının bir kısmının sürdüğünü belirterek, "Mezarlık içi araç ve yaya yolları, bazalt kaplamalı kilitli beton parke taşı ve bordürle  kaplanarak, araç ve yaya geçişlerine uygun hale getirildi” dedi. 

Üçpınar, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara genelinde Ekim 2015 ile Ekim 2016  tarihleri arasında, 355 bin metrekare bazalt kaplamalı kilitli beton parke taşı, 195 bin metre bordür, 44 bin metre yağmur oluğu taşı döşendiğini bildirdi.

    

-KARŞIYAKA, CEBECİ VE CİMŞİT MEZARLIKLARINDAKİ ÇALIŞMALAR

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki iç yolların yapımının devam ettiğini belirten Vedat Üçpınar,“Karşıyaka Mezarlığı’nda hem araç hem de yaya yolları için 170 bin metrekare bazalt kaplamalı kilitli parke, 66 bin metre bordür döşedik. Sadece yaya yolları için de 47 bin 315 metrekare parke taşı, 70 bin 632 metre bahçe bordürü, 15 bin 264 metre ise yağmur oluğu taşı döşedik” diye konuştu.

Cebeci Asri Mezarlığı’nda da araç yollarına kilitli parke taşı ve bordür döşendi. Üçpınar, “Cebeci Asri Mezarlığı’na 75 bin 500 metrekare kilitli taş, 32 bin metre bordür, 28 bin metre yağmur oluğu taşı döşedik” dedi.

Sincan Cimşit Mezarlığı’nda ise çalışmaların tamamlandığını belirten Vedat Üçpınar,  burada 26 bin 300 metrekare bazalt kaplamalı kilitli beton parke taşı, 9 bin 620 metre bordür, 765 metre yağmur oluğu döşemesi yapıldığını anlattı.

 

-KENT ESTETİĞİ DAİRESİ DE ÇEVRE İLÇELERE DESTEK SAĞLADI

Kent Estetiği Daire Başkanlığı da Karşıyaka Mezarlığı’nda ses sistemlerini yaptı. Ayrıca Bağlum, Bala, Nallıhan, Pursaklar, Çubuk Melikşah Mahallesi, Kızılcahamam Yağcı Hüseyin ve Salın (Köyü) mahallelerindeki mezarlıklara bordür, kilitli parke ya da tretuvar malzemesi desteği sağladı, Çubuk Yeşilkent Mahallesi Mezarlığı’nda merdiven, Beypazarı’nda da namazgah düzenlemesi gerçekleştirdi.

Kent Estetiği ekipleri, mezarlıklarda, idare binaları ve tuvalet, gasilhane, morg ve mezarlıkların elektrik sistemlerinden aydınlatmalarına kadar pek çok bakım hizmetini aralıksız sürdürüyor. Talep doğrultusunda uzak ilçelerdeki mezarlıklara, merdiven, yol, kapı, wc, abdesthane gibi yerleri yapıyor veya bakımlarını yapıyor.

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