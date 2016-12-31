Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENTLİLERİN YENİ YILA HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE GİRMELERİ İÇİN GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDI.

Büyükşehir Belediyesi, 7/24 çalışan birimlerini takviyelerle güçlendirerek, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edecek.

EGO otobüsleri, metro ve Ankaray seferlerinin saatlerinde herhangi bir değişik yapılmadı.

Gıda malzemeleri üreten ve satan işyerlerinde denetimlerini artıran Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, takviye ekiplerle denetimlerini sürdürmeye devam edecek.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, buzlanma ve kar yağışına karşı, yolların açık olması için alınan önlemlerin devam edeceğini açıklarken, İtfaiye Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve ASKİ ekipleri, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için gece boyunca görev başında olacak.

ALO 153 Mavi Masa Birimi de yılbaşı gecesi sabaha kadar vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirerek, çözümü için ilgili birimlere aktaracak.Yılbaşı gecesi ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda, vatandaşlar, tüm birimler için ALO 153 Mavi Masa hattını arayabilecek.