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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KARATE TURNUVASI’NA 11 BİRİNCİLİK ALAN PLANET AİLE YAŞAM MERKEZİ DAMGA VURDU

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KARATE TURNUVASI’NA 11 BİRİNCİLİK ALAN PLANET AİLE YAŞAM MERKEZİ DAMGA VURDU
PLANET AİLE YAŞAM MERKEZİ’NİN MİNİK SPORCULARITOPLAM 67 MADALYA KAZANDI

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Kulüpler Arası Karate ve Dostluk Turnuvası'na, farklı kategorilerde 11 birincilik olmak üzere 67 madalya alan Planet Aile Yaşam Merkezi’nin minik sporcuları damga vurdu.  

Planet Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Turnuva’ya, Ayaş Abdülhamithan Spor Kulübü’nden 25, Yenimahalle Akyıldırım Spor Kulübü’nden 45 ve Planet Aile Yaşam Merkezi’nden de 52 öğrenci katıldı.

7-14 arasındaki yaş gruplarının katıldığı turnuvada, karate sporunun temellerini oluşturan Kata ve Kumite dallarında yarışmalar yapıldı. Her sporcunun kendi yaş ve kilosunda katıldığı turnuvada, bazı sporcular iki farklı kategoride yarışarak çifte madalyanın sahibi oldu.         

Miniklerin büyük bir heyecan ve kıyasıya mücadelesine sahne olan kulüpler arası turnuvanın tartışmasız galibi;  11'i birincilik olmak üzere, toplam 67 madalya kazanan Planet Aile Yaşam Merkezi’ne üye sporcular oldu.    

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