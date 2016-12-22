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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CAMİ DERNEKLERİNİN BAŞKANLARINA, DERNEKLERLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT KONUSUNDA EĞİTİM VERDİ

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CAMİ DERNEKLERİNİN BAŞKANLARINA, DERNEKLERLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT KONUSUNDA EĞİTİM VERDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, cami derneklerinin başkanlarına, derneklerle ilgili yasal mevzuat konusunda eğitim verdi.

Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı tarafından, sivil toplum kuruluşlarını mevzuat yönünden desteklemek, karşılaştıkları sorunlara çözüm getirmek amacıyla, dernek yöneticilerin için  "Sivil Toplum Kuruluşları Gelişim Eğitimi" başlıklı seminer düzenlendi.

Seminerlerin ilkine, Ankara’daki cami yardımlaşma ve yaşatma derneklerinin başkanları katıldı.

Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanı Osman Usta, 100. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, dernek başkanlarına, toplantıya gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Usta, Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı'nın, Başkan Melih Gökçek'in talimatıyla, sivil toplum kuruluşlarının daha faal hale gelmesi, eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kurulduğunu belirterek, bu eğitim programıyla da dernek yöneticileri ve başkanlarını, mevzuat yönünden desteklemeyi, karşılaştıkları sıkıntılara çözüm getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mevzuattaki değişiklikler nedeniyle dernek yöneticilerinin sıkıntı yaşadığını kaydeden Usta, "Şimdi İçişleri Bakanlığı’ndan gelen dernek denetçimiz ve Kalkınma Ajansı'ndan gelen uzmanımız, sizlere mevzuat konusunda çok değerli bilgiler verecekler" dedi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Deneticisi Esin Saykan da Dernekler Kanunu ve Mevzuatı ile defter tutma usul ve yöntemlerini  konu alan bir sunum yaptı.

Saykan, daha sonra katılımcılara, İçişleri Bakanlığı’nın hibe fonları mevzuatı, Kalkınma Ajansı’nın derneklere yönelik uyguladığı örnek projenin nasıl hazırlanacağı konularında bilgi verdi.  

Öğleden sonra da Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Emine Doğru, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)- beyanname hazırlanması konusunda katılımcılara bilgi verecek. 

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