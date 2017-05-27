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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇANKAYA GÜNEYPARK'TAKİ KONUTLAR İLE TURAN GÜNEŞ VE DOĞUKENT BULVARLARINI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇANKAYA GÜNEYPARK'TAKİ KONUTLAR İLE TURAN GÜNEŞ VE DOĞUKENT BULVARLARINI BİRBİRİNE BAĞLIYOR
KONUT ALANLARI İLE TURAN GÜNEŞ BULVARI BAĞLANTISI ASFALTLANDI.

Çankaya Güneypark Kentsel Dönüşüm Alanı’ndaki yerleşim yerleri, Turan Güneş Bulvarı ile Doğukent Caddesi’ne bağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, konutların bulunduğu bölgeyi Turan Güneş Bulvarı'na bağlayan yolu asfaltladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın, bölgedeki yapılaşmadan dolayı Turan Güneş'te yaşanan trafik yükünü azaltmak amacıyla geçen sonbaharda başladığı çalışma kapsamında, toplam 2,1 km uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş yol ve üstünde de 134 metre uzunluğunda viyadük yer alıyor.

Projenin, Sinpaş Konutlarının bulunduğu yerleşim yerlerinden Turan Güneş bağlantısına kadar olan kısmı asfaltlandı; yakında tretuvar, beton bariyer ve peyzaj çalışmalarına başlanacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, viyadük ile Doğukent Caddesi arasındaki kısmın da altyapı çalışmalarının tamamlandığını, ancak yeni konut inşaatları yapıldığı için asfalt çalışmasına başlanmadığını belirttiler.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla, bölgedeki trafik akışında önemli ölçüde rahatlama sağlanacağını bildirdi.

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