BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CELAL BAYAR BULVARI'NDAKİ 8,5 KİLOMETRELİK ASFALTLAMA VE YOL ÇİZGİLERİNİ TAMAMLADI

BULVAR, GÖZ KAMAŞTIRAN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Celal Bayar Bulvarı 'nda, asfalt ve yol çizgilerini tamamlamasıyla, bulvar adeta göz kamaştıran bir güzelliğe kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 'nın, Celal Bayar Bulvarı üzerinde 8,5 kilometrelik bir bölümde yaptığı asfalt serimi ve ardından yol çizgileri yenileme çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Bulvar'da 3x3, toplam 6 şeritli yolda büyük bir özenle çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Celal Bayar Bulvarı ve devamındaki Cemal Gürsel Caddesi'nde 8,5 kilometrelik bir kısımda, yolun önce eski asfaltını kazıdık. Daha sonra yolun modifiye asfalt serimini, gece-gündüz demeden vardiya halinde çalışarak gerçekleştirdik. Yolu tamamen asfaltladıktan sonra da yol çizgilerini çekip, Ankaralıların kullanımına sunduk.

Ankaralılara hayırlı olsun. Dileriz bu yollarımızda her türlü trafik kurallarına uyarak kazasız, belasız bir şekilde ulaşımlarını sağlarlar."