BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞKENT’İN CADDE, BULVAR VE MEYDANLARINA 2 MİLYON 100 BİN METREKAREYE YAKIN TRETUVAR DÖŞEDİ

BAŞKAN TUNA’NIN TALİMATIYLA, ANKARA’NIN EN ÜCRA KÖŞESİNE HİZMET GÖTÜREN FEN İŞLERİ DAİRESİ, 2018 YILINDA DA YENİ REKORLARA İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içinde Başkent’teki 568 cadde, bulvar ve meydanlarında gerçekleştirdiği tretuvar ve kilit taşı döşeme çalışmaları nda yeni bir rekora imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz yıl 2 milyon 100 bin metrekareye yakın tretuvar ile yaklaşık 960 bin metre bordür taş döşemesi yaptı.

KAZA ÖNLEYEN BARİYER: NEW JERSEY

Başkent’teki refüjlere kazalardaki can ve mal kaybını minimuma indirmesiyle bilinen “New Jersey” bariyerlerden 60 bin adet döşeyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların önerilerini de dikkate alıyor.

“Ortak Akıl” ilkesini tüm belediye hizmetlerine yansıtmaya özen gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla farklı ilçelerde yaşayan vatandaşlar ve esnafla görüşen, istek ve talepleri yerinde dinleyen ekipler, Ankara’nın en ücra köşesine hizmet götürmeyi sürdürüyor.

2018’DE YENİ REKORLAR KIRILACAK

Ankara’nın her geçen gün büyüdüğünü ve buna bağlı olarak da hizmetlerin arttığını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 2018 yılında yeni rekorlara imza atılacağını bildirdiler.

Büyükşehir ekipleri, 25 ilçede camii, okul, üniversite, otopark ve mezarlık içi çevre düzenleme çalışmaları kapsamında 510 bin metrekare bazalt kaplamalı kilitli beton parke taşı ile192 bin metre bordür çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların ortak kulanım alanlarından Eryaman 5 Metro İstasyonu, Batı Merkez Metro İstasyonu ve Esenboğa Havalimanı yakınındaki 8 otopark alanında düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler; Karşıyaka, Pursaklar, Saray, Polatlı, Mamak, Lalahan, Nallıhan, Kızılcahamam, Güdül, Elvan mezarlıkları ile 21 farklı mezarlık alanını ara yollar da dahil kilitli parke ile kapladı.

Fen İşleri ekipleri, geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalar kapsamında ayrıca 20 ayrı caminin de çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

ÜNİVERSİTE VE OKUL ÇEVRELERİ İLE KAMU KURUMLARINDAN YOĞUN TALEP

Büyükşehir Belediyesi, eğitime sunduğu kırtasiye, bot ve kaban yardımının dışında okulların çevre düzenlemelerini de üstleniyor.

Bu kapsamda ekipler 2017 yılında; Başkent’te eğitim veren 35 üniversite ve okulun çevre düzenlemesi ile yollarına kilitli parke kaplaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi gelen yoğun talepler doğrultusunda geçtiğimiz yıl 36 farklı devlet kurumunun da çevre düzenlemesini de tamamladı.