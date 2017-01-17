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Büyükşehir Belediyesi Güvenpark Sanat Galerisi'nde, geliri şehit yakınlarına bağışlanmak üzere resim sergisi açıldı

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Büyükşehir Belediyesi Güvenpark Sanat Galerisi'nde, geliri şehit yakınlarına bağışlanmak üzere resim sergisi açıldı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜVENPARK SANAT GALERİSİ’NDE DÜZENLENEN RESİM SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR, ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK.

30 yıldan uzun süredir resimle uğraşan Ayşe Eren, sergide  49 eserinin yer aldığını belirterek, “Çocukluğumdan beri yaptığım resimleri, şehit aileleri yararına sergilemek istedim. Büyükşehir Belediyesi de bu güzel salonu açarak bana bu imkanı verdi" dedi.

Resimlerini herkesin alabilmesi ve amacına ulaşabilmek için fiyatları uygun tuttuğunu kaydeden Eren, "Amacımın gerçekleşmesini istiyorum. Tabiri caizse, çorbada benim de tuzum bulunsun istiyorum. Amacıma ulaşırsam mutluluk duyacağım” diye konuştu.

Ressam Ayşe Eren’in sergisi, 23 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek.

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