BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ’NİN ALT KISMINDA KALAN ŞEHİT KESKİN SOKAK’TA YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPIYOR

“PROJE TAMAMLANDIĞINDA, HACI BAYRAM CAMİİ VE ÇEVRESİ,HAK ETTİĞİ GÜZELLİĞE KAVUŞACAK”

Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Projesi kapsamında, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin alt kısmında kalan Şehit Keskin Sokak’ta yenileme çalışmaları yapıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Proje kapsamında yürüttüğü çalışmalara, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin kuzey batı bölümünde kalan Şehit Keskin Sokak’ın güzelleşmesi ve bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak yenilenmesini de ekledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Akarpınar Uludağ, bu konuda hazırladıkları projenin Bölge Koruma Kurulu tarafından onaylanmasıyla uygulamaya geçtiklerini belirterek, proje kapsamında Hacı Bayram Camii sur duvarının da restore edildiğini söyledi.

-“İŞİN YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI”

Uludağ, Şehit Keskin Sokak’ta yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Hükümet Caddesi kısmında 550 metrekare park düzenlemesi, Şehit Keskin Sokak’ın tamamında, kentsel tasarım kapsamında 3 bin 400 metrekare yol düzenlemesi ve Gülbaba Sokak’ın başına da 21 araçlık kapalı otoparkın yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın yüzde 80’i tamamlandı. Ayrıca Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin sur duvarı, yine Koruma Bölge Kurulu’nun onaylı projesine uygun olarak, aslına uygun şekilde restore edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Hacı Bayram Cami ve çevresi, hak ettiği güzelliğe kavuşacak.”