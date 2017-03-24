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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HACI BAYRAM MİNİBÜS DURAKLARININ YERİNE, 5 KATLI, 650 ARAÇLIK MİNİBÜS DURAKLARI İNŞA EDİYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HACI BAYRAM MİNİBÜS DURAKLARININ YERİNE, 5 KATLI, 650 ARAÇLIK MİNİBÜS DURAKLARI İNŞA EDİYOR
-KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRE BAŞKANI AKARPINAR ULUDAĞ;-“5 KATLI KOMPLEKSTE KÜLTÜR MERKEZİ, BİLİM MÜZESİ, KAPALI ÇARŞI, BUTİKLER VE YEMEK BÖLÜMLERİ YER ALACAK”-“ÇALIŞMALARIMIZI 2 YIL İÇİNDE TAMAMLAYARAK, ANKARAMIZA YAKIŞIR...

Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında, Ankara’nın simgelerinden olan Hacı Bayram Cami’nin arkasına, içinde, 650 araç kapasiteli kapalı modern minibüs duraklarının yanı sıra kültür merkezi, bilim müzesi, kapalı çarşı, butikler ve yemek bölümlerinin yer alacağı 5 katlı bir kompleks inşa ediyor.

Ulus’taki Hacı Bayram minibüs duraklarını Kevgirli Sokak’a taşıyan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kısa süre önce kompleksin inşa çalışmalarına başladı. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Akarpınar Uludağ, konumu ve tarihiyle Ankara’nın önemli yerlerinden olan Hacı Bayram ve çevresinde yürüttükleri çalışmalara yenilerini eklediklerini belirterek, "Bu bölgenin güzelleşmesi için şimdi de Hacı Bayram minibüs duraklarını eski görüntüsünden kurtararak, modern bir kompleks haline getireceğiz. Yeni kompleks, mimarisiyle de dikkat çekecek. Selçuklu mimarisinin kullanılacağı yeni kompleks, minibüs duraklarının yanı sıra sergi salonları, müze alanı, toplantı salonları gibi çok sayıda sosyal donatıyı da içerisinde barındırıyor” diye konuştu.

Minibüs duraklarının daha önce 21 bin metrekarelik bir alanda bulunduğunu, şimdi bu alanın 15 bin metrekarelik bölümüne 5 katlı kompleks yapılacağını belirten Uludağ, inşaatın temel çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Uludağ, kompleks hakkında şu bilgileri verdi:

“Binanın bodrumdaki 2 katı, yaklaşık 650 dolmuşluk durak olacak. Üst katlarda da vatandaşlar, minibüslerinin hareket saati gelene kadar burada vakit geçirebilecekler. Minibüsler, buradan yolcularını alacak ve kendi güzergahlarına uygun bölümden, trafiği aksatmadan, karışıklığa yol açmadan  çıkış yapabilecekler. Hepsi için ayrı bağlantılar olacakSanatoryum, Hasköy, Etlik, Aktepe, Keçiören, İncirli, İçaydınlık, Gölbaşı, Mamak, Siteler, Akdere, Abidinpaşa ve Seyranbağları duraklarının aralarında bulunduğu 12 hat, bu komplekste yer alacak. Çalışmalarımızı 2 yıl içerisinde tamamlayarak, Ankaramıza yakışır bir görünümle hizmete açacağız."

 

-"ULUS, ANKARA’NIN EN ÇOK TURİST GELEN BÖLGELERİ ARASINDA"

Uzun yıllar boyunca kötü şekilde anılan, gecekondularla çevrili Ulus’ta yapılan yıkım ve temizlik çalışmalarını da sürdürdüklerini bildiren Uludağ, “Bölgede yaptığımız çalışmalarla, bölgenin yeniden cazibe merkezi olmasını sağladık. Daha önceleri vatandaşların aileleriyle birlikte geçmekten bile çekindikleri Ulus, şu an Ankara’nın en çok turist ziyaretçisi olan bölgeleri arasına girdi” dedi.

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