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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI'NDAN YENİ KURABİYELER

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI'NDAN YENİ KURABİYELER
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI, ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜNLERİNE,ŞİMDİ DE TEREYAĞLI ÜRETİLEN TATLI-TUZLU "KAHKE" KURABİYELERİNİ EKLEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, yeni ürünü tereyağlı ve katkısız tatlı-tuzlu kurabiyeleri satışa sunarak, çeşit çeşit ürünlerine bir yenisini daha ekliyor.  

Fabrika Genel Müdürü Ali İlkbahar; ucuz, kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünleriyle Başkent’te marka haline gelen Halk Ekmek Fabrikası’nın yeni ürünü tereyağlı kurabiyelerin 12 çeşit olarak üretileceğini belirterek, “Piyasada kahke diye bilinen kurabiyelerimiz yakında satışa sunulacak” dedi.

 

-ÖNCE MAĞAZALARDA, SONRA BÜFELERDE

Kurabiyelerin piyasada değişik yağlarla üretildiğine dikkat çeken İlkbahar, “Ancak biz ilk defa tereyağıyla denedik. Çok da güzel bir lezzet ortaya çıktı. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Tüm mağaza ve büfelerimizde bunun da satışına başlıyoruz. İnsanlar televizyon başında veya çayın yanında keyifle bu ürünümüzü yiyebilecekler” diye konuştu.

Sadece tereyağıyla ve katkısız şekilde üretilen kurabiyelerin tatlı ve tuzlu olacağını ifade eden Ali İlkbahar, zamanla Başkent’teki tüm büfelerde satışı yaygınlaşacak kurabiyelere ilişkin şunları söyledi:

“Paketlerin gramajı için hem 2 kişilik bir aile hem de 7-8 kişilik aileleri düşünerek, bir orta rakam bulalım istedik. Bunun için de bir anket düzenliyoruz. Tamamlanmak üzere. Büyük ihtimalle 400 gramlık paketlerde satışa sunacağız. Ama önceliğimiz kalite. Sadece tereyağıyla yapılması ve katkısız olması ise en büyük özelliği.”

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