Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi vatandaşlara, tek bir çatı altında 39 ayrı hizmet sunarak, taleplerini kolay şekilde çözüme kavuşturuyor

Hizmette vatandaş memnuniyetini öncelik alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sunduğu hizmetlere erişimi de kolaylaştırıyor.

Tek bir kapıdan girerek, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 39 hizmet koluna erişmek çok kolay. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Halkla İlişkiler Birimi’nde güler yüzle karşılanan ve ilgili birimlere yönlendirilen vatandaşlar; Yol Asfalt, Mali Hizmetler Tahakkuk, Makine İkmal, İmar ve Şehircilik, Sağlık İşleri, Emlak İstimlak, İnsan Kaynakları, Zabıta, İlan ve Reklam, Destek Hizmetleri, İşletme İştirakleri, PTT, Kültür ve Tabiat Varlıkları,

Güzergah İzni, Numarataj Evrak, Adres Güncelleme, Adres Kodu Sorgulama, Kent Estetiği, Alt yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME), Ego araç kiralama, Ankarakart İşlemleri, Özel Kalem, İtfaiye, Mavi Masa, İşkur, Basın-Yayın Evrak, Gelen Evrak, Çevre Koruma, Sosyal Hizmetler, ASKİ vezne, Fen İşleri, EGO Mavi Masa, EGO Genel Evrak, EGO vezne, Otobüs İşletme, Kültür Sosyal, Ankarakart İşlemleri ve Numarataj Şube Müdürlüğü ile ilgili işlemlerini çözüme kavuşturuyor.

BEKLETMEYEN HİZMET

En fazla işlem yapılan bankolardan biri de “Sosyal Hizmetler Bankosu”. Bu bankodan; yaşlılar ve engellilerin bakımı başta olmak üzere başarılı öğrencilerin tatile gönderilmesi ile yaz döneminde yapılan 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için toplu sünnet hizmetlerine ilişkin kayıt ve başvurular alınıyor. Belediyenin sosyal desteklerinden yararlanmak isteyenler için bilgilendirme işlemleri ve yönlendirmeler de yine bu banko aracılığı ile sağlanıyor.

Sosyal hizmetler bankosunda ihtiyaç sahiplerine gıda, kömür, ekmek ve giysi yardımı ile giysi yıkama hizmetleri, şehir dışından gelen hasta yakınları için de ayrıca konaklama desteği sağlanıyor. Hastanın yattığı hastaneden tedavinin uzun süreceğine dair yazı getirilmesi halinde, hastaneye en yakın Şefkat Evi’nde konaklama imkanı sunuluyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YOKSULLARA ŞEFKAT ELİ

Sosyal Hizmetler Bankosu’nda yardıma muhtaç vatandaşlara destek olunuyor. Muhtarlıktan alınan fakirlik ilmühaberi ve kimlikleri ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler bankosuna gelen ihtiyaç sahipleri, Etlik Osmanlı İş Merkezi‘nde bulunan Gıda Merkezi’ne yönlendiriliyor. Yapılan incelemelerin ardından ihtiyaç sahiplerine gıda ve ekmek yardımları yapılırken aynı zamanda giysi desteği sağlanıyor.

ÇOCUK MECLİSİ

Sosyal Hizmetler kapsamında alınan başvurular içinde Çocuk Meclisi de bulunuyor. 9-14 yaş aralığındaki ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılabildiği Çocuk Meclisi için okullara öğretmenler aracılığı ila tanıtıcı afişler asılıyor. Düzenlenen seminerler sonrası Çocuk Meclisi üyesi olmak isteyenler banko üzerinden başvuru yapıyor. Hazırladıkları seçim kampanyaları için afişlerle vaatlerini anlatan ve seçim propagandası yapan çocuklar, kapalı zarf sistemi oylama sonucu en fazla oyu almaları halinde Çocuk Meclisi’ne girmeye hak kazanıyor. Çocuk Meclisi başkan dahil 110 kişiden oluşuyor.

ANKARAKART VE EGO BAŞVURULARI

Ankarakart başvuruları ile kartlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi çerçevesinde tüm başvurular da Halkla İlişkiler Birimi’nde gerçekleştiriliyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımı için verilen “65 yaş kartları” başvuruları da yine bu noktadan yapılıyor. Kart işlemleri için nüfus cüzdanı ve bir adet fotoğrafla başvuru yapıldıktan sonra ortalama 5 dakika içinde ücretsiz kartlar hak sahiplerine veriliyor.

NUMARATAJ İŞLEMLERİ

Yapıların kimlik kaydı niteliğindeki Numarataj, cadde, sokak ve kapı numarası bir araya getirilerek oluşturuluyor. Ulusal adres veri tabanına entegre olan Numarataj işlemleri ile her yapıya ait bir adres kaydı oluşturuluyor. Adres kodunu bilmeyen ya da adres değişimi durumunda Numarataj belgesi ihtiyacı olan kişilerin başvuruları değerlendirilerek, sistem üzerinden adrese yönelik Numarataj belirleniyor. Numarataj tabela halinde getirilerek teslim ediliyor.

Ankara’nın 25 ilçesinde haftanın beş günü 5 ilçeye giden ekipler ilçelerde keşif yaparak numaratajları belirliyor. Güdül, Nallahan ve Koçhisar gibi uzak ilçelerden merkeze gelme zorluğu olan vatandaşlara yönelik her ilçede bulunan yol asfalt şeflikleri içinde Numarataj personelleri hazır bulunuyor. Numarataj işlemini yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne gelen Esma Özçelik adlı vatandaş, işlem sürecini şu sözlerle anlatıyor:

“Numarataj’daki işlemlerim için gelmiştim ama o kadar hızlı çözüldü ki hazır gelmişken otobüs seferleri ile ilgili talebimi de ilettim. Hepsi aynı merkezde olduğu için kolaylıkla farklı işlemlerinizi çözebiliyorsunuz. Çalışan sayısı da yeterli, beklememize gerek kalmıyor.”

ASFALT BEDELLERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği asfalt bedelleri için tahakkuk işlemleri Fen İşleri Tahakkuk Veznesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Mükellefler ödemeyi vezneye yaparken, tedbir kaldırma işlemini de aynı vezne üzerinden yapabiliyor. İşlemler ortalama yarım saat içinde tamamlanıyor.

ÖDEME KOLAYLIĞI

Merkezde; İlan reklam ödemelerinden kentsel dönüşüm ödemelerine, kiralama bedellerinden aykome ödemelerine, Basın-Yayın ihale bedelinden tabela vergi ödemelerine kadar pek çok tahsilat da aynı anda gerçekleştiriliyor.

İşlemlerini yaptırmaya gelen Ankaralılara aynı zamanda ücretsiz fotokopi hizmeti de sağlanırken, olası sağlık sorunları için merkezde bulunan “Revir” den de yararlanma imkanı sunuluyor.

Vatandaşlar aldıkları hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor:

Erkan Arat:“Yol izni almak için geldim. İşlemlerim 5 dakika bile sürmedi. Çok memnun kaldım verilen hizmetten”

Mürsel Ekinci: “Ödeme işlemlerim için geldim, numaratörden sıra aldıktan çok kısa bir süre sonra işlemlerim hızla halledildi”

Ali Tuncer: “Mimari projemizi onaylatmak için geldim. Bankolarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Son derece hızlı ve kolay bir hizmet alabildiğimiz için teşekkür ederiz”

Fatih Efil : “Memnunuz hizmetten. Hiçbir zorluk çekmeden her işlemimizi aynı alan içinde halledebilmek büyük kolaylık sağlıyor”

İşlemleri için Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne gelen Ankaralılar, işlem sırasını oturarak beklerken, kurulu dev ekranlardan da belediye hizmetlerine ilişkin görselleri izleyerek bilgileniyor.