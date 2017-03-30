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Büyükşehir Belediyesi, hava koşullarının düzelmesiyle, kentin değişik noktalarında bahar temizliği başlattı

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Büyükşehir Belediyesi, hava koşullarının düzelmesiyle, kentin değişik noktalarında bahar temizliği başlattı
CADDE, BULVAR VE MEYDANLARDAKİ KALDIRIMLAR, KÖPRÜLER, TÜNELLER, KORKULUKLAR, CAM BARİYERLER, KENT MOBİLYALARI YIKANIYOR..

Büyükşehir Belediyesi, hava koşullarının düzelmesiyle, kentin değişik noktalarında bahar temizliği başlattı. Kaldırımlar, köprüler, tüneller, korkuluklar, cam bariyerler ile kent mobilyaları yıkanırken, süs havuzlarının da temizliği yapılıyor. Budama mevsiminin gelmesiyle birlikte, şehrin çeşitli yerlerine dikilen güller de budanıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında; cadde, bulvar ve meydanlardaki kaldırımlar, köprü, tünel, korkuluk, ferforje, mantar ve dubalar, cam bariyerler ile tüm kent mobilyaları yıkanıyor. 

Temizlik ekipleri, yoğun temizlik çalışmalarının yanı sıra çeşitli yerlere asılmış afişleri de söküp, duvarlara yazılan yazıları siliyor, moloz ve hafriyat temizliği yapıyor.

Kapsamlı bahar temizliğinde, teknolojik ve çok fonksiyonlu hizmet araçları (tünel ve bariyer yıkama araçları, yüksek basınçlı yıkama araçları, vakumlu yol süpürme araçları, mini süpürme araçları) kullanılarak, ekiplerin çalışmaları kolaylaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi kent temizlik ekipleri ayrıca her hafta bir çevre ilçede detaylı temizlik yapıyor.

 

-REKREASYON ALANLARI VE PARKLARDAKİ SÜS HAVUZLARI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de baharın gelmesiyle, Esertepe, Göksu ve Gökçek Parkı ile Harikalar Diyarı, Dikmen Vadisi gibi rekreasyon alanlarında temizlik ve bakım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, bu alanlardaki süs havuzlarını da dip bucak temizliyor, gülleri buduyor. Budanan güllerin yaz aylarında açmasıyla birlikte parklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk olacak.

Kış mevsiminde boşaltılan Gençlik Parkı içindeki dev havuz da bu kapsamda temizlendi. Bozulan kısımlar da tadilattan geçirilerek, tekrar dolduruldu. Dev havuz, ışık ve su ile görsel şov sunmaya devam edecek.

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