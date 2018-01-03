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Büyükşehir Belediyesi, Havagazı ve Elektrik Üretim Fabrikası’nın, söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını bitirdi

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Büyükşehir Belediyesi, Havagazı ve Elektrik Üretim Fabrikası’nın, söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını bitirdi
BİR DÖNEM ASBEST İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN FABRİKANIN SÖKÜM, YIKIM VE MOLOZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI UZMANLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandan beri metruk halde bulunan eski Havagazı ve Elektrik Üretim Fabrikası’nın, söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını bitirdi.                   

Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve bir dönem asbest iddialarıyla gündeme gelen fabrikanın; söküm ve yıkım çalışmaları başlatılmadan önce ilgili kurumlara bildirim yapıldı.

FABRİKA ALANI TEMİZLENDİ

Fabrikanın asbestle ilgili yönetmelik dikkate alınarak söküldüğünü ve alanın temizlendiğini belirten yetkililer, “Yıkım çalışmalarına,  Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi’nin 27 Eylül 2017 tarihinde yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmasının ardından yeniden başlayarak, bitirdik” bilgisini verdiler.

Havagazı Fabrikasının söküm ve yıkım çalışmalarının süreci hakkında bilgi veren yetkililer, şunları söyledi:

“Asbestle ilgili çalışmalarda, sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ve konuyla ilgili yönetmelikler hükümlerine göre asbest söküm uzmanlarından oluşan ekip tarafından asbest söküm ve temizliğine başladık. Asbest söküm çalışmalarımız da 2017 yılının Mayıs ayı ortasında tamamlandı. 19 Kasım 2017 tarihinde de fabrikanın 15 noktasından Türkak tarafından yetkili laboratuarca numune alınarak inceleme yapıldı. 22 Kasım 2017 tarihinde laboratuar sonuçlarının olumlu şekilde gelmesinin ardından fabrikanın metal aksamlarının söküm ve yıkımına başladık. 26 Aralık tarihinde de söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmaları bitirilerek, uzun zamandan beri metruk halde bulunan eski Havagazı ve Elektrik üretim fabrikasının yıkım süreci tamamlanmış oldu.”  

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