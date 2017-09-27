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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HER GÜN BİNLERCE ANKARALI'YA, “YAŞADIKLARI ŞEHRİ TANITMAK” AMACIYLA KARIŞ KARIŞ BAŞKENT’İ GEZDİRİYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HER GÜN BİNLERCE ANKARALI'YA, “YAŞADIKLARI ŞEHRİ TANITMAK” AMACIYLA KARIŞ KARIŞ BAŞKENT’İ GEZDİRİYOR
-BAŞKENTLİLER, BÜYÜKŞEHİR’E AİT OTOBÜSLERLE, KENTİNDÖRT BİR TARAFINDAKİ 20 NOKTAYI GEZEREK, UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce Ankaralı’ya, “yaşadıkları şehri tanıtmak” amacıyla kentin tarihi, turistik ve kültürel bölgelerini, rekreasyon alanları ile büyük projelerini gezdirip, unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplam 40 otobüsle, Ankara’nın 20 ayrı noktasına geziler düzenlediklerini belirterek, “2,5 yılda 120 bin vatandaşımıza Ankara’yı gezdirdik. Bu yılın 8 ayında da 46 bin 569 kişiye şehrimizi gezdirdik. Bu tanıtım gezilerimize, tüm Başkentlileri davet ediyoruz, bekliyoruz” dedi. Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Konu komşu, dost akraba, herkesin, Ankara’yı daha yakından tanımasını istiyoruz. Dünyaya örnek Başkentimizde gerçekleşen büyük değişimi görmeleri için tüm Ankaralıları, tanıtım gezilerimize davet ediyoruz.  Büyük küçük herkese çağrım; dilediğiniz zaman bir araya gelin, mahallenizin muhtarları veya sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Ankara Tanıtım Daire Başkanlığı'nı telefonunu arayarak başvuruda bulunun.  Biz de Ankara’da size tanıtım için gezi düzenleyelim. Geziye katılanları  sabah saatlerinde alıp, akşama kadar değişik yerlere götürüyoruz. Ankara’nın en büyük projelerinden olan ANKAPARK’ı gezdiriyoruz, eğlendiriyoruz. Güzel bir Ankara turu yaptırıyoruz. Herhangi bir şekilde ücret ödemeden vatandaşlarımız, bu hizmetlerimizden rahatlıkla yararlanabilirler."

 

-TUR ŞİRKETLERİNİ ARATMAYAN HİZMET…

Özellikle Ankara’yı yeterince tanımayan çevre ilçeler ve mahalleler (köyler) başta olmak üzere, Başkent’in dört bir tarafındaki onbinlerce Başkentli, Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım otobüsleriyle ücretsiz olarak ANKAPARK’tan Hacı Bayram’a, Ankara Kalesi’nden Anıtkabir’e, kentteki değişik rekreasyon alanlarından Çamlıdere’deki Şeyh Semerkandi Türbesi’ne, Kızılcahamam Soğuksu Parkı’ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Camii’ne kadar şehrin dört bir tarafını gezme, bilgilenme ve eğlenme gibi pek çok ayrıcalıkla, unutamayacakları anılar biriktiriyor, yaşadıkları şehrin tadına varıyor. 

 

-2,5 YILDA, 120 BİN BAŞKENTLİ'YE ANKARA GEZİSİ…

Başkentlilerin bu geziler sayesinde, 7’den 70’e yaş sınırı olmadan, kenti gezerek, “Ankara’ya yakından bakabilme ve tanıyabilme” imkânına kavuştuğunu kaydeden Başkan Gökçek,“Biz, vatandaşlarımızın, şehre bir adım daha yaklaşmanın, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin en ücra köşelerine kadar gelen hizmetleri yakından görebilmenin ayrıcalığını yaşamalarını istiyoruz. Bu yüzden de ‘şehrimizi tanıyoruz’ temasıyla yola çıktık ve yine örnek bir hizmete imza attık” diye konuştu.

Araştırma Tanıtım ve Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, her gün binlerce Başkentli, gruplar halinde, yaşadıkları bölge neresi olursa olsun, evlerinin önünden otobüslerle alınıp, rehber eşliğinde kentin önemli noktaları gezdiriliyor ve gezinin sonunda yeniden yaşadıkları yere bırakılıyor.

Geziler, 20’si üstü açık, 20’si kapalı toplam 40 otobüsüle yapılıyor.

 

-KARIŞ KARIŞ ANKARA…

“Ankara’ya farklı gözlerle bakın. Çok şeyin değiştiğini göreceksiniz” sloganıyla düzenlenen turlara, Büyükşehir Belediyesi’nin, tarihi dokuya uygun restorasyon çalışmasıyla inanç turizmi merkezi haline gelen Hacı Bayram Camii ve çevresini gezerek başlayan Başkentliler, bölgenin manevi atmosferinde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Gezide çocuklar, avluda bulunan havuz kenarında oyunlar oynarken, büyükler de ibadetlerini yerine getirip, dualar ediyor. Mihmandarlar eşliğinde, Başkentlilerin Hacı Bayram’dan başlayan gezi programı şöyle devam ediyor:

Tacettin Dergahı, Mehmet Akif Ersoy’un evi, Ankara Kalesi ve 2. Meclis, TBMM, Anıtkabir, Halk Ekmek Fabrikası, eski Mamak Çöplüğü alanı (modern çöp entegre tesisi), Harikalar Diyarı, Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Kızılcahamam Soğuksu Parkı, Göksu Parkı, Mavi Göl, Mogan Gölü, 50. Yıl Parkı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Camii, Ahmet Hamdi Akseki Camii, Başyazıcıoğlu Camii, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm ve Kuzey Yıldızı Parkı, ANKAPARK.

Son durak ANKAPARK'ta doyasıya eğlenme fırsatı elde eden Başkentliler, gezinin tamamlanmasının ardından, yine Büyükşehir Belediyesi’nin tur otobüsleriyle, yaşadıkları bölgeye kadar götürülüyor. Konuklar, şehri yakından görmenin, tanımanın, belki de hiç bilmedikleri ya da daha önce görme gezme imkanı bulamadıkları hizmetleri yerinde görmenin mutluluğuyla evlerine dönüyor.

 

-ÜCRETSİZ GEZİLERE KOLAY BAŞVURU

Büyükşehir Belediyesi tarafından, profesyonel tur şirketlerini aratmayan ücretsiz geziler için vatandaşların toplu halde ve muhtarları aracılığıyla  başvurmaları gerekiyor. Mahallece, kalabalık bir aile topluluğu olabileceği gibi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar, odalar, meslek kuruluşları, muhtarlıklar ve benzeri gruplar halinde de başvuru yapılabiliyor. Bu gruplar adına hazırlanacak bir dilekçeyle, Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Tanıtım ve Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmak gerekiyor.

Konuyla ilgili bilgi, Daire Başkanlığı’nın 507 33 01 numaralı telefonuyla irtibat kurularak alınabiliyor.

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