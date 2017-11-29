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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HER YIL İHTİYAÇ SAHİBİ YAKLAŞIK 160 BİN AİLEYE, 300 BİN TAKIM GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ YARDIMI YAPIYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HER YIL İHTİYAÇ SAHİBİ YAKLAŞIK 160 BİN AİLEYE, 300 BİN TAKIM GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ YARDIMI YAPIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve temizlik malzemesi yardımları, yaz-kış demeden aralıksız sürüyor.

Yardımlar, ihtiyaç sahibi aileleri mutlu ederken, aileler de Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorlar.

Yıllardır aksatmadan gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 5 paket halinde, toplam 63 kilo ağırlığında, bir takım gıda ve temizlik maddesi yardımında bulunuyor. Her yıl yaklaşık 160 bin aileye, 300 bin takım gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ankara’nın 25 ilçesinin tamamında belirli bir program kapsamında gıda ve temizlik malzemesi yardımlarını dağıttıklarını, ailelere, ihtiyaç durumuna göre yıl içinde 2-3 kez yardım yapılabildiğini kaydettiler.

İhtiyaç sahiplerinin, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yerinde inceleme memurları tarafından adreslerde gerekli araştırmaların yapılmasından sonra belirlendiğini kaydeden yetkililer, bu

şekilde karmaşanın da önüne geçildiğini belirttiler.

Yetkililer, bugüne kadar 2 milyon 280 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı ulaştırıldığını kaydettiler.

 

-AİLENİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK TEMEL GIDALAR…

Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı gıda paketlerinde, zeytin, beyaz peynir, domates salçası, sofralık tuz, makarna, sıvı yağ, un, arpa şehriye, sarı üzüm, siyah çay, toz şeker, reçel, tahin helvası, pirinç, kuru fasulye, nohut ve pilavlık bulgur bulunuyor. Dağıtılan temizlik malzemesi yardım paketlerinde de tuvalet sabunu, banyo sabunu, çamaşır deterjanı, sıvı bulaşık deterjanı yer alıyor.

 

-KÖMÜR VE EKMEK YARDIMLARI DA YAPILIYOR

Gıda ve temizlik malzemesi yardımlarının yanı sıra her gün ihtiyaç sahibi 17 bin 362 aileye ekmek yardımı da yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen, fırından yeni çıkmış taze ekmekleri, her gün belli saatlerde, ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı ve kimsesiz kişilere, engellilere ve ailelerine dağıtıyoruz” dediler.

Büyükşehir Belediyesi'nin 1997 yılında başlattığı kömür yardımlarının kış aylarında yapıldığını ve bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1 milyon 229 bin ton kömür dağıtıldığını belirten yetkililer, “Yeni katılan ilçeler de dahil, kış aylarında her aileye 1 ton olmak üzere 80 bin ton kömür yardımında bulunuyoruz. Dağıtılan kömür, kesinlikle kükürt oranı düşük, kalori oranı yüksek ithal kömür” ifadelerini kullandılar.

Yardımlardan yararlanacak ailelerde, Ankara mücavir alan sınırları dahilinde oturuyor olması, ailenin gelirinin, TÜİK yoksulluk sınırları altında bulunması şartı aranıyor.

 

-AİLELER, YARDIMLARDAN MEMNUN...

          İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar giderek, gıda ve temizlik malzemesi yardımlarını ulaştıran Büyükşehir Belediyesi görevlilerine, aileler teşekkür ediyor ve yardımların kendileri için öneminin büyük olduğunu söyledi.

 Belediye görevlilerinden yardım paketlerini teslim alan 73 yaşındaki A.G, “Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin” diyerek duygularını ifade ederken, gelini F.G. de “İhtiyaç sahibiyim, evimiz yok. Hazine’ye ait arazide bir gecekonduda oturuyorum. 2’si üniversitede 3 çocuk okutuyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin gıda ve temizlik malzemesi yardımlarından çok memnunum. Kömürümü de aldım, Allah razı olsun devletimizden” dedi. 

İşsiz olduğunu ve zaman zaman hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade eden M.T. ise 3’ü okuyan, 4 çocuğu bulunduğunu belirterek,

yardımlar için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yardımların, ailesine önemli katkı sağladığını ifade eden Z.K. da tapusuz evinde yaşam mücadelesi verdiğini kaydederek, ilk defa yardım paketi aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.  

G.K. da “Tek gelirim, 2 ayda bir aldığım 550 TL dul maaşı. 67 yaşındayım ve tek başına yaşıyorum. Evim kira. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine yardımlar için çok teşekkür ederim. Allah hükümetimize, devletimize bol kazançlar versin” diyerek mutluluğunu ifade etti.

 

-YARDIM BAŞVURU NOKTALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvuru noktaları ile telefon numaraları şöyle: 

-Etlik, Osmanlı İş Merkezi Etlik Caddesi No: 3 Kat: 1. Telefon: 321 08 06

-Sincan, Mareşal Çakmak Mah. Lise Cad. No:5/9. Telefon: 276 22 31

-Çubuk Yavuz Selim Mah. PTT Cad. No: 7/A. Telefon: 837 99 29

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