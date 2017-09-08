BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NİN İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN TEKNİK EĞİTİM KURSLARI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

2 VE 3’ER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE DÜZENLENEN KURSLARDAN FAYDALANMAK İSTEYEN BAŞKENTLİLER, KAYITLARINI 19 EYLÜL'EKADAR YAPTIRABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi ’nin işbirliğinde düzenlenen Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) için kayıtlar başladı. BELTEK ’lerden faydalanmak isteyen Başkentliler, 19 Eylül Salı gününe kadar kayıt yaptırabilecekler.

Üniversite ve yerel yönetim işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve her yıl binlerce kişinin meslek sahibi olmasını sağlayan BELTEK’lerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu, ara eleman yetiştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yıl önce başlatılan Teknik Eğitim Kursları’nda, 2’şer ve 3’er aylık dönemler halinde 54 farklı branşta eğitimler veriliyor.

-18 YILDA, TOPLAM 145 BİN 562 KİŞİ SERTİFİKA ALDI-

Gazi Üniversitesi dersliklerinde, öğretim üyeleri tarafından verilen kurslarla, ekonominin ihtiyacı olan nitelikli işgücü açığının kapatılması amaçlanıyor. BELTEK kursları, kişileri bir yandan meslek sahibi yaparken, bir yandan da her yaştan insanın kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Her yıl ortalama 8 bin kişinin mezun olduğu BELTEK ’lerden,1999 yılından bugüne kadar 145 bin 562 kişi sertifika alarak meslek sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, tamamen ücretsiz verilen kursları başarıyla bitirenlere; Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzasının bulunduğu sertifika veriliyor. Periyotlar halinde gerçekleştirilen kurslarda, 2’şer aylık dönemde 72 saat, 3’er aylık dönemde 108 saat üzerinden ders veriliyor.

-54 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

BELTEK kursiyerleri; "Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Matbaa Teknolojileri, İnşaat Teknolojileri, Ağaç İşleri Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Makine Teknolojileri" gibi kursların yanı sıra “Kişisel Gelişim Kursları", "Sağlık Kursları" ve "Anne Üniversitesi" başlıkları altında toplam 54 farklı branştaki eğitimden yararlanıyor.

BELTEK’in sayısız imkanından faydalanmak isteyen Başkentliler, “kurs içerikleri, kayıtlar ve başvuru koşulları” ile ilgili olarak, “http://beltek.gazi.edu.tr” internet adresinden ve “202 34 78 - 202 34 71 - 202 34 67 - 202 34 68” no'lu telefonlardan bilgi edinebiliyor.