BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, 2016 YILINDA 11 BİN 765 YANGINA MÜDAHALE ETTİ

ANKARA İTFAİYESİ, YANGINLARA MÜDAHALENİN YANI SIRAGÜNDE ORTALAMA 100 FAALİYETLE, GÖRÜNMEYEN BİRREKORUN KAHRAMANI OLDU

Ankara İtfaiyesi, 2016 yılında da yoğun tempodaki çalışma düzeniyle nefes alamadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçen yıl 11 bin 765’i yangına müdahale, 24 bin 715’i çeşitli konularda toplam 36 bin 480 hizmetle, Ankaralıların imdadına koştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 2016 yılı faaliyet raporuna göre, Ankara İtfaiyesi, yangınlara müdahalenin yanı sıra günde ortalama 100 faaliyetle, görünmeyen bir rekorun kahramanı oldu. Bu faaliyetlerin 32'sini yangınlar oluştururken, vatandaşların değişik konulardaki mağduriyetlerine ilişkin işlemler de ortalama 68 oldu.

-TOPLAM 11 BİN 765 YANGININ YÜZDE 50’Sİ İHMALDEN...

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 2016 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre; Ankara’da geçen yıl toplam 11 bin 765 yangın meydana geldi. Yangınların yarısından fazlası, tedbirsizlik ve ihmalden kaynaklandı.

Geçen yıl meydana gelen, büyük bir kısmı itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle en az hasarla atlatılan 11 bin 765 yangının 5 bin 943’ü tedbirsizlik ve ihmal sonucu atılan sigara ve kibritten kaynaklandı. 1407 yangının elektrik kontağından, 1134 yangının kasıtlı olarak, 301yangının da baca tutuşması sonucu çıktığı belirtilen raporda, 2016 yılında geriye kalan 2 bin 980 yangının ise farklı nedenlerle meydana geldiği görülüyor.

Yangınların çıkış yerleriyle ilgili dağılımda da yaz aylarında çıkan yaklaşık 6 bin ot, saman, çöp ve ekin alanları ilk sırada yer aldı. 2 bin 21 yangın binalarda, 876 yangın ise motorlu araçlarda meydana geldi. 2016 yılında 2 bin 892 yangın ise yukarıda belirtilen mekanların dışında değişik alanlarda yaşandı.

-ANKARA İTFAİYESİ, 24 BİN 715 HİZMETE İMZA ATTI

Ankara İtfaiyesi yıl boyu diğer alanlarda da hizmetlerini aralıksız sürdürdü. Ekipler, yangınlara müdahalenin dışında, toplam 24 bin 715 hizmete imza attı. Bunların 1400'ünü, geçen yıl Başkent’te yaşanan trafik kazaları oluşturdu. Kaza yerine en kısa sürede ulaşan Ankara İtfaiyesi’nin uzman ekipleri, son teknolojiye sahip ekipmanlarıyla araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, 112 acil ekiplerine teslim ettiler.

-2 BİN 52 HAYVANI, ZOR DURUMDAN KURTARDI-

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yalnızca insanlara değil, zorda kalan diğer canlıların da imdadına koşmayı ihmal etmedi. Yıl boyunca itfaiye ekipleri vatandaşların talepleri doğrultusunda 1139’u kedi, 345’i köpek 422’si kuş, 146’sı değişik türlerde olmak üzere toplam 2052 canlıyı, bulunduğu zor durumundan kurtardı.

Darda kalan vatandaşların imdadına da anında yetişen Ankara İtfaiyesi, geçen yıl vatandaşlardan gelen toplam 7 bin 868 yardım talebine cevap verdi. Bu kapsamda, ekipler, 5 bin 350 binanın baca temizliğini yaptı, 784 su baskını, 29 göçük olayına müdahale etti, 373 olayda asansörde mahsur kalanları kurtarırken, 236 olayda da kilitli kalan kapıları açarak, vatandaşlara yardımcı oldu. 248 intihara teşebbüs olayında da yine kurtarmaya yönelik güvenlik tedbirleri alarak can güvenliğinin korunmasında görev alan Ankara itfaiyesi, ayrıca değişik konularda vatandaşların 222 yardım talebine de cevap vererek yardımcı oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı ayrıca itfaiye uygunluk raporu, proje onayı ve uygunluk görüşü gibi değişik konularda 12 bin 832 denetim görevi yaptı.

-563 EĞİTİM PROGRAMI

Yangınları önlemede en önemli etken olan eğitim konusunda da İtfaiye daire Başkanlığı, geçen yıl kamu ve özel kuruluş personeline, ilkokul, ortaokul ve liselerde teorik ve pratik deneyimlerin aktarıldığı 563 konferans, seminer ve tatbikat gerçekleştirdi.