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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, KKTC’DEN GELEN İTFAİYE VE SİVİL SAVUNMA PERSONELİNE EĞİTİM VERDİ

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, KKTC’DEN GELEN İTFAİYE VE SİVİL SAVUNMA PERSONELİNE EĞİTİM VERDİ
ANKARA İTFAİYESİNİN UZMAN PERSONELİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMDA; YANGIN SÖNDÜRME TEKNİKLERİ, GÖÇÜK ALTINDAN ARAMA KURTARMA TATBİKATLARI YAPILDI.

Dünya standartlarındaki teknik donanımı,  uzman personeli ve en üst düzeydeki görev bilinciyle Ankaralıların güvenini kazanan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın çevre il ve ilçe belediyelerine verdiği eğitim desteği, yurt dışına uzandı.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim programlarının bu kez konukları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden oldu. Düzenlenen eğitim programına, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nden 7 itfaiyeci ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan 7 personel katıldı.  

İtfaiye Daire Başkanlığı’nda 2 hafta süren teorik ve pratik eğitim programda; katılımcılara temel yangın bilgileri, gelişen teknoloji koşullarında yangın söndürme teknikleri, yüksekten ve göçük altında arama kurtarma yöntemleri ilgili uzmanlarca ayrıntı olarak anlatıldı.  

Teorik bilgilerin ardından katılımcılar sahaya inerek, edindikleri bilgileri, başta yangın kulesi ve eğitim galerisinde gerçekleştirdikleri pratik uygulamalarla pekiştirdi.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan KKTC’li katılımcılar, sertifikalarını, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi’den aldılar.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü Polis Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri de eğitim programına verdiği destek nedeniyle Başkan Sipahi’ye plaket takdim ettiler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, düzenledikleri eğitim programlarına ilişkin olarak şunları söyledi:

Uzman personelimiz, edindikleri bilgi ve deneyimlerini, komşu il ve ilçe itfaiye teşkilatlarında görev yapan meslektaşlarıyla sürekli paylaşıyor. Son olarak da KKTC’den gelen meslekdaşlarımızla tecrübelerimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Mesleğimizde her gün yeni gelişmeler oluyor. İtfaiyecilik alanında gelişmeleri takip etmek ve pratikte uygulayabilmek için her zaman eğitime öncelik vermek zorundayız.”

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