BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYECİLERİ, DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN DÜZENLEDİĞİ RESİM KURSUNDA DUYGULARINI TUVALE YANSITARAK DEŞARJ OLUYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANI CELİL SİPAHİ:“PERSONELİMİZİN MORAL KONDİSYONUNU EN ÜST DÜZEYEÇIKARMAK, KENDİLERİNİ DAHA İYİ İFADE EDEBİLECEKLERİBİR SANAT DALINA YÖNLENDİREBİLMEK İÇİN RESİM KURSUBAŞLATTIK”

Son derece stresli ve zor bir meslek icra eden, zorda kalan herkesin yardımına koşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi nin fedakar personeli, boş zamanlarında Daire Başkanlığı'nın açtığı resim kursuna katılarak, hem streslerini atıp rahatlıyor, hem de duygularını tuvale yansıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, her an muhtemel bir yangın alarmına karşı hazır bekleyen personelinin fizik kondisyonlarını zirvede tutmak için düzenli eğitim ve tatbikatlara katıldıklarını belirterek,“İtfaiyecilerimizin moral kondisyonunu da en üst düzeye çıkarmak amacıyla, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir sanat dalına yönlendirebilmek için merkezde resim kursu başlattık” dedi.

Kursiyerler de mesleklerinden kaynaklanan stresi ve gerginliği atmak amacıyla başladıkları kursun büyük faydasını gördüklerini ve son derece memnun olduklarını belirttiler.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kursun Resim Öğretmeni Aytül Yavuz, resim çalışmalarına, karakalem çizgilerle hareketsiz objeleri çizerek natürmort ve portre çalışmalarıyla başlayan kursiyerlerin, renkli kalem de kullanmaya başladıklarını belirtti. Yavuz, daha sonra su bazlı akrilik boya ve yağlıboyaya geçeceklerini söyledi.

Aytül Yavuz, resim yapmanın bir tür deşarj olma aracı olduğunu kaydederek, “Kişiler, çizdikleriyle kullandıkları boyalarla, özgün fırça darbeleriyle, gün içinde yaşadıkları olumsuz duygu yoğunluklarından soyutlanabilecekleri gibi, içlerinde biriken enerjiyi de resim yoluyla aktarma imkanı buluyorlar” dedi.