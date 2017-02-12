BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “KADIN SIĞINMA EVİ”NDE KALAN KADINLARA MESLEK KURSU AÇTI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MESLEK EDİNDİRME KURSU’NDAN YARARLANAN KADINLAR, ÜRETTİKLERİ ESERLERİNİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE “KADIN EMEĞİ PAZARI”NDA BAŞKENTLİLERLE BULUŞTURACAK.

Büyükşehir Belediyesi, “Kadın Sığınma Evi”nde kalan kadınların, el becerilerini geliştirerek meslek sahibi olabilmelerine imkan sağlamak amacıyla, BELMEK kurslarından yararlandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin “Kadın Sığınma Evi”nde barınma imkanı bulan kadınlar, Belediye Meslek Edindirme Kursları BELMEK’lerde takı tasarımı, taş ve keçe yapımı kurslarında hem yaşadıkları zorlukların stresini atıyor hem de meslek öğreniyor.

Haftanın 3 günü 3 farklı branştaki kurslara devam eden kursiyerler, burada ürettikleri ürünleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, “Kadın Emeği Pazarı”nda satışa sunarak, gelir elde edecekler.

Şiddet mağduru kadınların Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’ne bağlı iki ayrı Kadın Sığınma Evi’nde barındırıldıklarını ifade eden yetkililer, kadınlara mesleki kursların yanı sıra okuma yazma ve bağımsız hayata geçiş kurslarının da verildiğini kaydettiler.

Özellikle “bağımsız hayata geçiş” sürecinde edinilen mesleki beceriler ile kendi ayakları üzerinde durabilecek eğitimlerin alınmasının çok önemli olduğunu ifade eden yetkililer, kursların meslek hocaları tarafından verilirken, kurs saatlerinde de mevcut çocukların kreş hizmetinden yararlandırıldığını söylediler.

Yetkililer, “Kadın Sığınma Evleri’nde kalan kadınlardan 15’i bu kurslarımızdan yararlanıyor. Farklı toplumlardan gelen kadınlar arasında okuryazarlığı olmayanı da var, ilk-orta eğitimlileri ile meslek sahibi üniversite mezunu olanlar da var. Ortak sorunları ise eşlerinden ya da aile fertlerinden gördükleri şiddet.

-KADIN DANIŞMI NOKTALARI

Yetkililer, şiddete maruz kalan kadınların Ayaş, Kahramankazan, Hasanoğan, Çubuk ve Kalecik’teki Büyükşehir Belediyesi’ne ait Aile Yaşam Merkezleri içinde hizmet veren“Kadın Danışma Noktaları”na başvurarak, yardım için bilgi alabileceklerini ifade ederken, kadına ve çocuğa yönelik uygulanan şiddetin çözümü veya ortadan kaldırılmasının eğitimle mümkün olacağına dikkat çektiler.