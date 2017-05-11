BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN YAŞAYACAĞI “ÇOCUK KORUMA EVİ” İÇİN 1 KONUT ALACAK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARINDA KÜLTÜR GÜNLERİ DÜZENLENECEK..

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 'nde, Ankara il sınırları içinde yaşayan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların kalabileceği, "çocuk koruma evi"olarak kullanılacak, 1 konut alınmasına karar verildi.

Meclis Başkanvekili Nail Çimen Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, bakıma muhtaç çocukların barındırılması ile yine aileleri tarafından olumsuz şartlara itilerek sokakta çalıştırılan çocukların korunmasına yönelik önemli kararlar alındı.

Meclis'e sunulan Başkanlık yazısında; 2005 yılında, kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların kalabileceği çocuk koruma evlerinin hizmete açıldığı hatırlatılarak, yine bu kapsamda, İstanbul Yolu Susuz mevkii metro istasyonu yakınlarında, çocuk koruma evi olarak kullanmak üzere 1 daire temin edilmesi talebi, Meclis üyelerinin tamamının oyuyla kabul edildi.

Toplantıda, komisyonlarda görüşülen konular da karara bağlandı. Aile Komisyonu’ndan gelen ve ev ortamı dışında olumsuz şartlara itilen çocuklara kazanç temin etmeye ve avuç açmaya zorlayan, istismarı zorunluluk, alışkanlık haline getiren ailelere, bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri için Belediye ve Emniyet Müdürlüğü arasında işbirliği yapılması yönündeki rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis'te, Türk devletleriyle sosyal ve kültürel alışverişin zenginleştirilmesi, toplumların kaynaştırılması amacıyla “Kültür Günleri”düzenlenmesine ilişkin madde de oy birliğiyle benimsendi.