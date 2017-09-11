BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MAHALLE STATÜSÜ KAZANAN KÖYLERE, TAM DONANIMLI KONUK EVLERİ YAPIYOR

GENEL SEKRETER YARDIMCISI ÜÇPINAR:"İLK AŞAMADA 18 İLÇEDE 36 KÖY KONUK EVİ PLANLADIK.BUNUN 9'U TAMAMLANARAK HİZMETE SUNULDU"

Ankara Büyükşehir Belediyesi , sınırlarına dahil olan çevre ilçelerde mahalle statüsü kazanan köylere, tam donanımlı konuk evleri yapıyor.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, konuk evleriyle, hem köy geleneğini yaşatmayı hem de mahalle statüsü kazanan köylerde sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Köy kültürünü yeni kuşaklara aktarmak istediklerini belirten Üçpınar, ilk aşamada 18 ilçede toplam 36 köy konuk evi yapmayı planladıklarını, bunun 9'unun tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen konuk evleriyle, hemşehri kültürünü yaşatmaya da katkı sağladıklarını kaydeden Üçpınar, “ Konuk evleri yle, mahallelilerin bir araya gelip toplantı yapabilecekleri, sevinci ve kederi paylaşarak birbirleriyle dayanışma sergileyecekleri bir ortam hazırlıyoruz” diye konuştu.

Köy konuk evleri nin yılsonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Vedat Üçpınar, “Açılan 9 köy konuk evinin yanı sıra 5 konuk evi daha tamamlanmak üzere. Geriye kalan 22 köy konuk evinde ise çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Konuk evleri, 300 ve 150 metrekare olmak üzere 2 tipte inşa ediliyor. Evlerin içinde her türlü ihtiyacın giderileceği bölümler ile oturma grupları yer alıyor.