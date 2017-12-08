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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ODTÜ ARAZİSİNDEN GEÇEN BULVAR ÜZERİNDE 8 KÖPRÜ VE KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPIYOR

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ODTÜ ARAZİSİNDEN GEÇEN BULVAR ÜZERİNDE 8 KÖPRÜ VE KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPIYOR
7/24 DEVAM EDEN ÇALIŞMALARDA; 4,5 KİLOMETRELİK YOL İÇİN TOPLAM 2 MİLYON 300 BİN METREKÜP KAZI, 300 BİN METREKÜP DE DOLGU YAPILMASI PLANLANIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisinden geçerek, Konya Yolu'na paralel şekilde uzanıp Çevre Otoyolu'na bağlanacak bulvar çalışmaları kapsamında; 8 köprü ve köprülü kavşak yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Bilkent Şehir Hastanesi'ne rahat ulaşım başta olmak üzere, bölge trafiğine de büyük rahatlık kazandırmak amacıyla yapımı süren çok kollu yol projesinin bir ayağı olan 4,5 kilometrelik bulvar üzerindeki köprü ve köprülü kavşak imalatlarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydettiler.

Yetkililer, Teknokent Kavşağı’ndan İncek Bulvarı’na kadar yol boyunca 2 milyon 300 bin metreküp kazı ve 300 bin metreküp dolgu çalışması yapılmasının planlandığını söylediler.

 

-650 BİN METREKÜP KAZI YAPILDI

Kazı ve dolgu çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlanan projenin gece-gündüz 100 araç ve 250 işçiyle devam ettiğini bildiren yetkililer, yoldaki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdiler:

“ODTÜ’nün Teknokent Kavşağı’ndan, önce İncek Bulvarı’na, ardından Ankara Çevre Otoyolu’na bağlanacak bulvarın İncek Bulvarı’na kadar olan kısmında 650 bin metreküplük kazı çalışması yapıldı.

Yol üzerindeki 8 ayrı köprü ve köprülü kavşak çalışmamız hızla sürüyor.

Zeminin kaya olması nedeniyle, zaman zaman ekip sayımızı artırıyoruz."

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