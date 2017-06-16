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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda artacak ziyaretçi sayısını dikkate alarak, mezarlıklarda düzenlemeler yaptı

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda artacak ziyaretçi sayısını dikkate alarak, mezarlıklarda düzenlemeler yaptı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAMAZAN BAYRAMI’NDA ARTACAK ZİYARETÇİ SAYISINI DİKKATE ALARAK, ANKARA’DAKİ MEZARLIKLARDA ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE YENİ DÜZENLEMELER YAPTI.

Arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresince mezarlıklarda yaşanacak araç trafik yoğunluğu dikkate alınarak, giriş ve çıkışlar için özel düzenleme getirildi.  Karşıyaka Mezarlığı’nı özel araçlarıyla ziyaret edecek vatandaşlar için arife gününden başlayarak bayram süresince devam edecek bir trafik düzenlemesi yapıldı. Düzenli ve rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için vatandaşlar araçlarıyla 6. kapıdan girecekler, 5. kapıyı kullanarak mezarlık alanından çıkabilecekler.  7. ve 8. kapılar da bayram ziyaretlerinde araç giriş ve çıkışlarına açık olurken, 2. kapıyı ise sadece engelli belgesi olan araç sürücüleri kullanabilecek.

-BAYRAMDA RİNG SEFERLERİ TAKVİYE EDİLECEK…

Büyükşehir Belediyesi, özellikle Başkent’te defin işlemlerinin yükünü taşıyan Karşıyaka Mezarlığı’nın genişliği ve defin alanları arasındaki uzaklığı dikkate alarak, özel araçları olmadan yaya olarak gerçekleştirilen mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de ring seferleri düzenleyecek. Normal günlerde ring yapan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne ait 6 midibüs sayısı Ramazan Bayramı’nda 10’a çıkarılacak. Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 EGO otobüsü de ek olarak ring seferleri yapacak.

-MEBİS YOL YOSTERİYOR…

Başkent’teki mezarlıklarda bulunan MEBiS “Mezarlık Bilgisayar Sistemi” vatandaşlara aradığı mezarı bulmasında kılavuz oluyor. Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, mezarlık girişlerinde yerleştirilen MEBiS “Mezarlık Bilgi Sistemi”nde yer alan Kiosklar sayesinde vatandaşlar, yakınlarının bulunduğu mezarı, en kısa yolu harita çıktısı alarak kolaylıkla bulabiliyorlar.

-BİLGİLERE İNTERNETTEN DE ULAŞILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin önceden yakınlarının mezarlarını daha kolay ve çabuk bulabilmeleri için Mezarlık Bilgi Sistemini, internet ortamına da taşıdı. Başkent’tin geçmişten günümüze defin işlemlerinin yapıldığı mezarlıklardaki merhum kişilere ait ada ve parsel numaralarını içeren mezarlık bilgisine internetten de ulaşılabiliyor.

-MEZARLIKLARDA GÜVENLİK…

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezarlıklar güvenle de korunuyor.  Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde kabir ziyaretleri yapmaları için Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy, Sincan Cimşit mezarlıklarında güvenlik önlemleri arttırıldı. Ramazan Bayramı’nda mezarlık içerisinde ve çevresinde görevlendirilecek olan ANFA Özel Güvenlik ekiplerine, emniyet ve zabıta ekipleri de destek sağlayacak.

Dilenci, seyyar satıcı, sahte hoca gibi ziyaretçilerin huzurunu bozacak  kişilerin mezarlıklara girmemesi için ANFA Özel güvenlik personelinin dikkatli olacağına kaydeden yetkililer, yılın 365 günü mezarlıkların güvenliğini sağlayan ANFA Özel güvenlik personeli hem bayram öncesinde hem de bayram süresince ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şüpheli şahısları gördükleri yerde kolluk güçlerine haber vererek, önleyici tedbirleri uygulayacaklarını söylediler.

Nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri de görev başında olurken,  mezarlıklarda bayram süresince hoparlörlerden 08.00-17.00 saatleri arasında Kuran-ı Kerim okunacak.

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