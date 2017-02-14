Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Şafak Uğur, sokak hayvanlarıyla ilgili bir sunum yaptı

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI UĞUR, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE SOKAK HAYVANLARI SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI KONUSUNDA BRİFİNG VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Şafak Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine sokak hayvanlarının sorunları ve çözüm yolları konusunda bir sunum yaptı.

Şafak, Uğur, "Birçok gelişmiş ülke yıllardan beri bu hayvanları gaz odalarına atarak veya zehirleyerek yok etti. Ama bir şekilde bu sorunu halledemediler. Bir dişi ve bir erkek köpeği sokağa attığınız zaman 6 yıl içerisinde matematiksel olarak katlanarak çoğalıp 67 bin köpek üremiş oluyor. Tek çözüm yolu, kısırlaştır, aşılat ve yaşat programıdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yaptığı sunumda, hayvanların doğal yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edildiğini anlatan Uğur,“Bizler insanoğlu olarak, tabiatın varlıklarını dünya çapında işgal edip yok ediyoruz. Bu nedenle sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların halledilmesi dünya çapında bir problem” diye konuştu. .

Birçok gelişmiş ülkenin, yıllardan beri sahiplenilmeyen köpekleri gaz odalarına atarak veya zehirleyerek yok ettiğini ancak sorunu çözemediklerini anlatan Şafak Uğur, Türkiye'nin bu konuda modern bir yasaya sahip olduğunu belirtti.

-“MODERN BİR YASAYA SAHİBİZ”

Sokak hayvanlarının sorunlarının çözülmesi yönünde Türkiye’nin dünyada en modern hayvan hakları kanununa sahip olduğunu vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur, şunları söyledi:

“Sokak köpeklerinin kontrolsüzce üremeleri sonucunda sayılarının giderek fazlalaşması, özellikle büyük metropoller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde çok uzun yıllara dayanan bir sorun. Yıllardır yerel yönetimler bu sorunla başa çıkmak için zehirleme, öldürme, barınaklara kapatma, hayırsız ada örneğindeki gibi tecrit ederek açlıktan ölüme mahkum etme gibi yöntemler uygulamışlardır. Bu yöntemlerin hiçbirinin başarılı olmadığı, sokak hayvanı sayısının azalmamış olmasından bellidir.”

-“KIŞIRLAŞTIR, AŞILAT YAŞAT”

Sokak hayvanları için en uygun yöntemin kısırlaştırılarak doğal ortamlarına tekrar bırakılması olduğunu bildiren Uğur, “sokak hayvanları için uygun uygulama kısırlaştır-aşılat- yaşat programıdır. Köpekler, kısırlaştırılıp aşılatıldıktan sonra tekrar ortamlarına bırakılmalıdır. Bir köpek ilk doğumda 5 tane, giderek artarak 12 taneye kadar doğurur. 8 memesi olduğu için 12 taneden 4’ü kafadan açlıktan ölür. Geriye kalanlardan da ölenler harici 5-6 tanesi hayatta kalır.

Bir dişi ve bir erkek köpeği sokağa attığınız zaman sokakta başka hayvan olmasa bile 6 yıl içerisinde matematiksel olarak katlanarak çoğalıp 67 bin köpek üremiş oluyor” diye konuştu.

Uğur, sokak hayvanların plansız çoğalmasının önlenmesi ve çevreye zarar vermesini önlemek için “kısırlaştır-aşılat-yaşat” programının gerekliliği konusunda şunları söyledi:

“-Kısırlaştırılıp aşılanan hayvandan diğer hayvanlara veya insana zoonoz hastalıkların geçişinde azalma olur.

-Başıboş hayvanların kısırlaştırılması onların sağlığında iyileşmeye ve kazalarda yaralanma risklerini azaltmaya yardım eder. Kısırlaşmış bir köpek dışarıda en fazla 5 yıl yaşar (normal ömrü 15 iken).

-Kısırlaştırma, bir köpeğin doğum yapmasını engeller, saldırganlığını azaltır, uysallaştırır. Her doğumda hastalık ve bakımsızlıktan ölen yavru sayısı azaltılmış olur.

-Kısırlaşmış bir hayvanın alındığı ortama bırakılması, aynı bölgeye dışarıdan başka hayvanların girişini engeller.

-Kısırlaştırılıp yaşatılan hayvanlar, kemirgenlerin biyolojik kontrolünü sağlar.”