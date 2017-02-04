BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SIHHIYE KÖPRÜSÜ ALTINDAKİ OSMANLI CAMİİ'NİN DIŞ CEPHESİNİ YENİLEYİP, AYDINLATMASINI YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sıhhıye Köprüsü altındaki eski ve bakımsız durumdaki Osmanlı Camii'nin dış cephesini yenileyip, aydınlatmasını yaptı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Ankara kent merkeziyle birlikte yakın ve uzak ilçelerde tarihi mekanlar ve ibadet mekanlarının yanı sıra çok sayıda köprünün aydınlatmasını yaptı. 2016 yılı içinde 20 cami, bina ve köprünün aydınlatmasını gerçekleştiren ekipler, son olarak da Sıhhıye Köprüsü altında bulunan Osmanlı Camii’nin dış cephesini yeniledi.

Duvardaki mozaikleri sökerek işe başlayan Kent Estetiği ekipleri, caminin dış cephesini, yangına dayanıklı, eskitme görünümlü taş desenli malzemeyle kapladı. Ekipler, pencerelere demir parmaklıklar yaparken, dış cepheyi de aydınlatma sistemleriyle donatarak, camiye tarihi ve estetik bir görünüm kazandırdı.

Yetkililer, çalışmayla, köprü altının da aydınlık hale geldiğini ve gece saatlerinde yayaların tedirgin olmadan, rahatlıkla yürüyebileceğini söylediler.